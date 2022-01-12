Задержанные в Крыму исламисты готовили захват власти

Членов запрещенной группировки задержали в августе прошлого года. Фото: Скриншот оперативного видео

Исламисты, задержанные в Крыму в августе прошлого года, готовились к насильственному захвату власти. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по Крыму и Севастополю.

По данным силовиков, ранее в отношении пяти членов запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* было возбуждено уголовное дело по статье 205.5. УК РФ (организация и участие в организации деятельности террористической организации). Теперь же их обвиняют в приготовлении к насильственному захвату власти (часть 1 статьи 30 - статьи 278 УК России).

Напомним, четырех жителей Крыма и одного севастопольца задержали 17 августа прошлого года.

- Они вели противоправную деятельность, направленную на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, задержанные вербовали местных жителей в ряды крымских мусульман и пропагандировали террористическую идеологию.

Во время обысков у исламистов изъяли пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации. Все пятеро были заключены под стражу, сейчас они находятся в СИЗО №1 Симферополя. Следствие продолжается.

*Запрещенная в РФ экстремистская организация

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