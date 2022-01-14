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Туризм14 января 2022 13:11

Прощай, Booking: как новые санкции сервиса бронирования повлияют на туристический рынок Крыма

Потери есть, но они не существенные
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
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Большинство отелей не работают с агегатором с 2018 года

Большинство отелей не работают с агегатором с 2018 года

Фото: Анна КИРИЕНКО

Крупнейший сервис бронирования туристического жилья Booking ввел новые ограничения в работе с Крымом. С этого года туристы могут бронировать номер в отелях полуострова только на одного взрослого и без обратной связи с объектом.

Первые санкции в отношении Крыма Booking ввел в 2018 году, оставив возможность онлайн-бронирования отелей только для деловых поездок.

- Все международные агрегаторы и сайты бронирования не работают с Крымом уже не один год, и многие потребители нашли обходные пути, - отметила КП-Крым доцент, бизнес-тренер, эксперт в индустрии туризма и гостеприимства Анна Карлова. - Дополнительные ограничения еще больше сместят рынок бронирования на отечественные платформы. Во-вторых, отели будут с большей охотой развивать собственные веб-ресурсы. Поэтому если кто и ощутит на себе последствия санкций Booking, то это иностранные туристы.

ВОЗМУЩЕНИЕ ЯЛТЫ

Основной туристический поток из-за рубежа принимает Южный берег Крыма. Иностранные гости летят на отдых через Москву, загодя бронируя номер. Поэтому решение Booking ялтинские отельеры восприняли как давление и проявление недобросовестной конкуренции.

Министр курортов Крыма Волченко с журналом о курортах полуострова на китайском языке

Министр курортов Крыма Волченко с журналом о курортах полуострова на китайском языке

Фото: Анна КИРИЕНКО

- По мнению руководителей средств размещения данные условия нарушают антимонопольное законодательство и фактически полностью ограничивают бронирование их объектов через крупнейший интернет-сервис занимающий доминирующее положение на рынке гостиничных агрегаторов, - подчеркнула КП-Крым начальник отдела по курортам и туризму администрации Ялты Анна Сумбаева. - Что привело к значительному сокращению броней и отмене ранее забронированных номеров.

ВЫСОКАЯ ЦЕНА

Однако большинство объектов размещения туристов перестали работать с Booking после первых ограничений. Как только стало понятно, что расчет на онлайн-площадки делает рынок уязвимым, отельеры стали постепенно наращивать процент прямых продаж. Тем более, что любой отель с Booking можно напрямую найти в интернете, его контакты, почитать отзывы в социальных сетях. Это требует большего времени и тщательного анализа, но лишь в том случае, если отель не представлен в интернете.

- После 2018 года, когда Booking обнулил всю нашу работу — отзывы, рейтинги, сайты, все скинул до нуля, с ними остались небольшие объекты, чьи владельцы привыкли раздать все «разводящим». У них нет собственного сайта, нет странички в Instagram, нет каналов для обратной связи, - пояснила в беседе с КП-Крым региональный представитель ОСИГ, руководитель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. - Но большинство объектов от 20 номеров и выше уже вложились в собственные интернет-представительства и вышли на 80% прямых продаж. За 2017 год я за свой объект отдала Booking около 800 тысяч рублей, и схватилась за голову — надо срочно делать свои страницы в соцсетях и сайт с прямым бронированием! За три года все вложения себя оправдали.

Отели перешли на 80% прямых продаж

Отели перешли на 80% прямых продаж

Фото: Анна КИРИЕНКО

ИЗ РУК В РУКИ

На прямых продажах и работе с отечественными туроператорами и турагентами настаивает Министерство курортов и туризма Крыма. С 18 января стартует пятый этап программы поддержки внутреннего туризма с кешбэком до 20 тысяч рублей при бронировании отдыха через сайт «мирпутешествий.рф». К тому же в России есть свои агрегаторы предложений туристического жилья, не подверженные влиянию санкций.

- Крымский рынок давно отличается тем, что Booking не имеет практически никакой доли в продажах, поскольку он всегда ссылаясь на санкции ограничивал свое присутствие, - уточнила руководитель в регионе Крым отелей под управлением Upro Group Екатерина Мильчинская. - Работа через онлайн-платформы в Крыму не в приоритете, понимая статус территории. Поэтому расстраиваться здесь нечего. Однако с точки зрения конкуренции с другими туристическими регионами и зарубежными курортами в разрезе этого канала Крым проигрывает — баллы, дополнительные опции, скидки мотивируют гостя сделать выбор не в пользу полуострова.

Оттока туристов из-за действий Booking в 2018 году не произошло. Не прогнозируют его и сейчас. Напротив, 9,5 миллионов по итогам 2021 года позволяет строить оптимистические планы на курортный сезон-2022. Главная задача для региона, чтобы после открытия зарубежных курортов российские отдыхающие выбрали Крым. А к российским скоро присоединятся отдыхающие Белоруссии.

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