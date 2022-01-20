Крым призвал Генпрокуратуру поучаствовать в судебной тяжбе по «скифскому золоту»

Экспонаты предоставили из золотых кладовых музеев Крыма. Фото: Центральный музей Тавриды

В Международной ассоциации «Таврида» призвали Генеральную прокуратуру России поучаствовать в проходящем в Нидерландах судебном процессе по коллекции «скифского золота», которая принадлежит крымским музеям. Для этого они направили письменное обращение, сообщил КП-Крым руководитель ассоциации, заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Сейчас вопрос об участии России находится на рассмотрении у начальника международно-правового управления Генпрокуратуры РФ Михаила Виноградова. Однако времени осталось не так много - всего пять дней.

- Эта кассация - это третья инстанция, которая будет подана до 26 января от имени крымских музеев. На наш взгляд, кассационная жалоба должна быть подана и от имени Российской Федерации. На мой взгляд, отсутствие жалоб от имени России – это глубокая ошибка, и крымские музеи остались один на один в голландском суде с решением этого вопроса, - отметил Молохов.

По его словам, сейчас речь идет лишь об одной жалобе в судебную инстанцию от музеев республики, однако ее будет недостаточно для того, чтобы как-то повлиять на ситуацию.

- Если Россия заявит о своих правах в Голландии, я думаю, как минимум, это позволит затормозить процесс передачи золота в Киев, - добавил руководитель ассоциации.

На сегодняшний день следователи опрашивают сотрудников Министерства культуры РФ и Крыма, а также работников музея.

Напомним, в октябре прошлого года суд Амстердам постановил, что коллекция «скифского золота» должна быть передана в собственность Украины. Тогда власти Крыма заявили, что будут до конца бороться за возвращение артефактов всеми доступными правовыми способами. Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к президенту Владимиру Путину для того, чтобы включить представителей Генпрокуратуры в судебный процесс о принадлежности уникальной коллекции.

Заметим, коллекция из 2 тысяч экспонатов была сформирована четырьмя крымскими музеями и была представлена на выставке в Амстердаме в 2014 году под названием «Крым - золото и секреты Черного моря». Когда Крым стал частью России в 2014 году, Киевские власти потребовали вернуть экспонаты в Украину. С этого момента начались судебные тяжбы за возвращение экспонатов в Крым.

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