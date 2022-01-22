Очередной апокалипсис в Крыму: с небес обрушились мегатонны снега

В Крыму сильная метель.Фото: кадр видео Минтранса РК

Мощный арктический холодный фронт 22 января грозит засыпать Крым толстым слоем снега. Южный край явно попал в какую-то аномальную зону. Сначала засуха опустошила водохранилища полуострова. Дело дошло до подачи воды по графику. Потом случился «библейский потоп», который принес немало бед жителям Ялты, Керчи и прилегающих районов. И вот очередная напасть – в январе 2022 нагрянула настоящая, как на материковой части России, зима. Морозы зашкаливают за минус 10 градусов! Вдобавок метель с завидной регулярность настырно погребает Крымский полуостров под толстым слоем снега.

Только исчезли сугробы – где убрали, а где сами по себе растаяли, как очередной буран!

Тысячи, а может и миллионы тонн хрупких на вид снежинок обрушились на Крым 22 января. Власти, ученные горьким опытом, не дремлют и стараются сделать все, чтобы избежать ЧП в виде дорожно-транспортных аварий, замерзающих автолюбителей и путешественников.

- Дорогу на Ай-Петри перекрыли с двух сторон, - рассказал врио министра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

Горное плато популярно у любителей активного зимнего отдыха Фото: Ай-Петри, 26 км./VK

К излюбленному месту отдыха у гостей и жителей Крыма нельзя проехать ни со стороны Бахчисарая, ни с Южного берега Крыма.

Спецтранспорт щедро посыпает пескосоляной смесью и очищает от снега трассу на Южный берег Крыма. Дорожники работают и на улицах самой Ялты.

Пользователи соцсети делятся фото непогоды. Фото: ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

В самом городе счастья, чтобы избежать транспортного коллапса, чиновники подготовили на случай ненастья «снежный» график работы общественного транспорта.

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