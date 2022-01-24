Покатушки на «ватрушках»: как получить удовольствие, а не травмы от катания на склонах Крымских гор

Оборудованных трасс для катания на лыжах и санках в Крыму нет Фото: Олег Укладов

Изобильно снежные выходные прибавили работы крымским спасателям. Больше 150 автомобилей вытащили из снежных заносов, 8 раз оказывали помощь пострадавшим при катаниях, дважды искали заблудившихся в зимнем лесу.

Мест для массового катания на санках, лыжах, «ватрушках» и всем, что может скользить по снежному насту, в Крыму не много — плато Ай-Петри и склоны Чатыр-Дага. Сюда можно подъехать на автомобиле, а на Ангарский перевал на общественном транспорте, что делает эти площадки популярными для жителей Симферополя, Алушты и Ялты.

В субботу 22 января въезд на плато Ай-Петри решили перекрыть, а находящиеся на нем автомобили спустить вниз. Снегопад усиливался, и больших переметов на дороге не избежать. Дожидаться вечера, когда все накатавшиеся начнут разъезжаться по домам, спасатели и дорожники не стали — всех автомобилистов эвакуировали с плато и въезд на перегородили как со стороны Ялты, так и со стороны Бахчисарая. Исключение сделали для владельцев торговых точек и туристических приютов в поселке Охотничий. Нашлись и те, у кого регистрация в поселке, хотя до недавних пор жилого сектора там не было.

Привычная картина для выходных - человека с травмой спины спускают с гор к "скорой помощи". Фото: МЧС РК

- Подъемник для лыжников работает и люди есть, хоть в выходные их было не много, - рассказал КП-Крым начальник Ялтинского аварийно-спасательного отряда службы «Крым-Спас» Юрий Павлов. - Проезжают либо с утра до перекрытия шлагбаума, либо уже после отъезда патруля ДПС, чтобы ночью покататься. Дежурим все равно, с оборудованием и на снегоходах.

Дорожные службы выполняют свои инструкции — в непогоду подъем на Ай-Петри не безопасен, состояние дороги не позволяет делать ее доступной для всех. Но люди ищут возможность подняться и вволю покататься, не так часто в Крыму бывает снег.

- Я за то, чтобы организовали нормальный проезд на полноприводных буксировочных машинах, а не перекрывали дорогу. Люди хотят заниматься зимними видами спорта, почему нет? - подчеркивает Павлов. - Снега от полуметра до метра, ветер не сильный, мы обеспечиваем безопасность, предупреждаем, где можно кататься, где нельзя. Готовы оказывать доврачебную помощь на случай травмирования.

Люди врезаются в деревья и вылетают из санок на камни. Фото:МЧС РК

Закрыть проезд на Ангарский перевал невозможно, здесь проходит соединяющая Симферополь с Южным берегом магистраль. Автомобилисты паркуются на обочинах дороги, и отправляются вверх по склонам Чатыр-Дага, искать подходящую для спуска горку. Оборудованных трасс здесь нет, поэтому безопасность отдыхающих целиком и полностью лежит на самих отдыхающих.

- Это ежегодная проблема как на Ай-Петри, так и на Ангарском перевале, - отмечает пресс-секретарь республиканского МЧС Марина Стамболина. - Людей много, но не больше, чем в прежние годы. Травмы стандартные — ушибы, переломы, черепно-мозговые. В этом году много травмированных детей. Катаются, кто на чем может: на клеенке, на листах шифера, на кусках линолеума, в тазу. Самое неуправляемое средство - «ватрушки» - разгоняются быстро, подлетают с каждой кочки вверх, рвутся о выступающие корни и камни. Оборудованных мест для катания с ограждающими сетками нет, а люди просто видят подходящий склон и едут. В эти выходные двое заблудились. Обоих нашли. Причем одного мужчину в сугробе. Еще немного и он бы замерз.

На Ангарском перевале и на плато Ай-Петри в выходные и праздничные дни работают мобильные патрули «Крым-Спаса». Спасатели одеты в синюю форму со светоотражающей надписью «Крым-Спас», чтобы их было видно в сумерках. Они же раздают памятки любителям зимних катаний: выбирать для спуска на плюшке склоны с уклоном не более 20 градусов, без ям, бугров, торчащих кустов и камней, и с достаточной площадкой для торможения внизу. Если на склоне нет травмобезопасных сетчатых ограждений, голову, руки и колени будет не лишним закрыть защитой, как при катании на роликах. А еще, отправляясь в горы, нужно помнить о переменчивости крымской погоды, когда густой туман может опуститься за 10-15 минут. В условиях практически нулевой видимости вероятность заблудиться огромная. При потере ориентира в пространстве нужно звонить по «101» и ни в коем случае не отдаляться с места, поскольку найти человека в условиях тумана в ближайшем радиусе от мест катания гораздо легче и быстрее.

Даже внедорожники застревают на распутице в Крымских горах. Фото: МЧС РК

Свои рекомендации есть для автомобилистов. На летней и «лысой» резине отправляться в горы зимой могут либо новички, либо крайне самоуверенные водители. Но и владельцы внедорожников не всегда адекватно оценивают возможности своих авто, не пользуются противоскользящими цепями, и экономят место в багажнике, игнорируя лопату и фонарь. Когда люди едут кататься на лыжах, то их экипировка рассчитана на морозную погоду. В Крымских горах внезапно может пойти ливень и человек моментально промокнет. Поэтому нужно быть готовыми к погодной нестабильности и запастись дождевиком, а на случай вынужденного простоя — приготовить термос с горячим чаем, провизию и теплую одежду. Снежная зима продлится в Крыму еще минимум неделю, и советы спасателей еще пригодятся при планировании поездки в горы.

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