«Он возненавидел отца»: мама малыша из Алушты, рядом с которым взорвали газовый баллон, раскрыла новые подробности трагедии

Трагедия случилась 4 октября, когда мужчина внезапно ворвался в квартиру бывшей жены, забрал четырехлетнего ребенка и увез на машине в лес. Фото: Соцсети Эдие Девлетова

В начале октября в Алуште произошла страшная история. Мужчина насильно ворвался в квартиру к бывшей жене, забрал у нее своего младшего сына, вывез в лес и взорвал газовый баллон рядом с четырехлетним ребенком. По словам матери, бывший супруг Эдем часто шантажировал ее расправой и говорил, что рано или поздно отомстит ей за развод, поэтому и решил забрать самое дорогое - ребенка.

После произошедшего отец два дня удерживал ребенка у себя дома. Позже у малыша диагностировали 13% ожогов тела.

Спустя три месяца после произошедшего мать ребенка Эдие Девлетова рассказала «КП-Крым» новые подробности страшного события.

«РАЗВИЛАСЬ ТРЕВОЖНОСТЬ И ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ»

По словам мамы малыша, раны у ребенка затянулись спустя несколько недель после произошедшего. Сейчас с мальчиком все в порядке, но из-за пережитого потрясения у него часто случаются панические атаки. Пришлось даже обратиться к психиатру.

Жизни мальчика сейчас ничего не угрожает. Фото: Соцсети Эдие Девлетова

- После больницы у сына развилась очень сильная тревожность. Он постоянно вспоминает о случившемся и начинает плакать. До этого случая он очень любил своего отца, но, когда все это произошло, возненавидел. Мне было страшно на это смотреть, потому что воспоминания же не сотрешь. Особенно у маленького ребенка, - говорит Эдие.

БЫВШИЙ СУПРУГ ПЫТАЕТСЯ ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ

Сейчас против 43-летнего жителя Алушты возбудили уголовное дело. Его подозревают в покушении на убийство малолетнего, совершенное общеопасным способом, истязании беременной женщины и нарушении неприкосновенности частной жизни.

- Огласка в СМИ и социальных сетях помогла добиться возбуждения уголовного дела. Честно говоря, я думала, что все очевидно: есть угрозы, мои обращения, переписки, где он угрожал мне и моему ребенку… Но бывший супруг пытается выйти из истории чистым и выдумывает много несуразностей. Он даже находит свидетелей, которые дают ложные показания. Сейчас Следственный комитет расследует дело, а мы с адвокатом стараемся сделать все от нас возможное, чтобы доказать свою правоту, ведь я просто хочу не бояться жить!

ИЗНАСИЛОВАЛ ПЕРЕД СВАДЬБОЙ

Сама Эдие признается: около шести лет она прожила с мужем в вечном страхе за себя и детей. Мужчина часто избивал девушку на глазах у сына и даже совершал насильственные действия.

- Перед свадьбой он меня вообще изнасиловал. Я тогда сразу забеременела, но никому и никогда об этом не говорила, так как для меня это было стыдно. К тому же, узнав о беременности, я решила для себя, что буду рожать. Но муж постоянно настаивал на аборте и грозился убить и меня, и ребенка. Я терпела, потому что считала, что смогу изменить ситуацию. Но все было бесполезно. Он мне часто угрожал и говорил: «Привяжу тебя в подвале и тебя никто не найдет», «Я тебя так изуродую, ноги руки переломаю, глаза выколю, и никому нужна не будешь. Всю оставшуюся жизнь будешь ходить в туалет под себя».

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