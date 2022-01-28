Разработка крымской вакцины от коронавируса остановлена

К разработке крымской вакцины ученые приступили в ноябре 2020 года. Фото: КФУ

Крымская вакцина от коронавируса в обозримом будущем не появится в медучреждениях страны. Исследователи Крымского федерального университета не нашли партнеров для разработки первой синтетической вакцины, которая проста в производстве и применении — ее достаточно впрыскивать на слизистую носа.

- Мы не смогли найти партнеров для доведения разработки до конца, - сообщил КП-Крым проректор по научной деятельности КФУ Анатолий Кубышкин. - Определенные этапы прошли, но так, чтобы комплексно подойти, никто не откликнулся. Все заняты своими задачами.

На кафедре молекулярной генетики и биотехнологий КФУ нет условий, чтобы довести разработку вакцины нового поколения до этапа применения на добровольцах. Испытания на грызунах прошли успешно — у животных выработались антитела, и даже в случае инфицирования болезнь проходила в легкой форме. Для следующих шагов нужно оборудование и технологии, при которых вирус не выйдет за пределы лаборатории. Такие есть в крупных НИИ, которые специализируются на подобного рода исследованиях и получают целевое финансирование.

- Коронавирус относится ко второй группе патогенности и если работать в культуре (с живым вирусом), то у нас такой инфраструктуры нет, чтобы не получилось утечки или нового штамма, - пояснил Кубышкин. - Но мы пошли по другому пути — в НИИ им. Смородинцева в Санкт-Петербурге применить нашу технологию для разработки вакцины от гриппа. Там инфраструктура есть, и если методика рабочая, то результат будет положительный. К лету получим данные.

Крымские исследователи по-прежнему готовы стать добровольцами для испытания вакцины на себе, и уже привились допущенными к применению препаратами, как того требует санэпидрежим. Вычленить антитела от разных вакцин невозможно - нужна чистая клиническая база. Идею интраназальной вакцины использовал институт им. Гамалеи, и сейчас в разработке аэрозоль на основе «Спутника V».

Исследования ведет группа молодых ученых во главе с доцентом Владимиром Оберемком. Фото: КФУ

Математическую модель распространения в регионе коронавируса в КФУ больше не делают. Не хватает данных о количестве заболевших с прививкой, без вакцинации, характере течения болезни. Но к лету прогнозируется первые полмиллиарда случаев ковида в мире, «омикрон» сменит другой штамм, и сложно сказать, будет он более или менее опасным.

- По статистике новый подтип возникает каждые 60 миллионов заболевших, и они продолжат появляться и дальше, - убежден заведующий кафедрой молекулярной генетики и биотехнологий КФУ Владимир Оберемок. - В целом со временем вирус адаптируется к популяции своего хозяина таким образом, что циркулировать начнут только умеренно опасные подтипы, поскольку вирусу не выгодно убивать своего хозяина. Мы будем думать, что коронавирус ослаб, но на самом деле вирус «выкосит» всех, кто был слишком чувствительным к нему.

Синтетическая интраназальная вакцина упрощает применение и сокращает сроки проведения прививочной кампании. Вакцины третьего поколения, которые разработаны сейчас, технологически сложны в производстве и стоят дорого. Синтетическая вакцина проще, и если она окажется рабочей, миллионы доз можно произвести за неделю, а вакцинацию населения всей страны провести за 3-4 месяца. Эффективность крымского препарата подтвердили в новосибирском центре «Вектор» еще год назад.

Принцип синтезирования вакцины, который используют крымские ученые, уже показал свою эффективность за рубежом. Американские разработчики, которые завершили первый этап исследований синтетического препарата, заявили о его 95% результативности. И если механика создания крымской вакцины совпадает с заокеанскими коллегами, то подход несколько разнится - отечественная разработка содержит антиген и адьювант, то есть не только помогает организму справится с инфекцией, но и поддерживает иммунную систему.

В основе лежит методика создания ДНК-лекарств на основе олигонуклеотидов — участков, в которые встраивается геном возбудителя болезни и активатор врожденного иммунитета. Эту же технологию ученые решили применить в разработке вакцины — подсадить в ДНК антиген с фрагментом генома возбудителя коронавирусной инфекции. Теоретически это должно сработать, поскольку этот метод используется в ДНК-лекарствах для лечения меланомы и воспалительного процесса при ревматоидном артрите.

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