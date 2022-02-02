Пляжи по аукциону, на банан — по билету: какие изменения в Крыму готовят к курортному сезону-2022

Подготовка к пляжному сезону официально стартовала Фото: Анна КИРИЕНКО

Министерство курортов и туризма Крыма подготовило план подготовки к проведению курортного сезона-2022. Основной упор сделан на благоустройство пляжей, организацию парковок и улавливающих автостоянок, порядок на набережных и режим тишины по ночам.

ГОСТИ В ЗАКОНЕ

Первым делом министерство надеется узаконить работу небольших отелей в частном секторе. Они выпали из легального поля с изменениями в Жилищный кодекс РФ — так называемая «поправка Хованской» запретила селить туристов в жилом секторе, отведя под гостиничные услуги нежилые объекты.

- Осталось пол шага, - заверил министр курортов Вадим Волченко. - Согласования прошли, остались замечания Минфина, которые устраняются. Со всеми федеральными министерствами проработано и согласовано введение понятия «гостевой дом», как отдельное средство размещения, но не отдельное строение.

Легализация порядка 9 тысяч объектов с номерным фондом в 70 тысяч обещает около 600 миллионов рублей налогов. На переходный период для оформления «гостевых домов» Минкурортов предлагает создать реестр таких объектов, чтобы их владельцев не штрафовали за ведение коммерческой деятельности в жилфонде. С другой стороны, муниципалитетам предписано не повышать ставки земельного налога и арендной платы для санаторно-курортных объектов более, чем на 5%, чтобы сдержать цены на отдых. Пока что их рост не больше инфляционных 5-7%.

МУСОР ЗА ГРАНИЦЕЙ

За два года в Крыму так и не разобрались, кому убирать «дикие» пляжи. Еще накануне сезона-2020 одним из пунктов подготовки к курортному сезону был законопроект, который позволит муниципалитетам тратить бюджетные деньги на санитарную очистку пляжей, выходящих за административные границы городов и поселков. До сих пор такого нормативного акта нет, а значит нет у местных властей права тратить средства на сбор и вывоз мусора, который оставляют туристы. По плану Министерство ЖКХ представит законопроект в марте, хотя в самом министерстве о сроках готовности документа не говорят.

- Проект закон был подготовлен ранее,и все это время идет его согласование с профильными министерствами и ведомствами, - пояснили КП-Крым в МинЖКХ.

Как правило, спасатели совмещают работу с выдечей платных шезлонгов и сбором денег за душ и туалет Фото: Анна КИРИЕНКО

ПЛЯЖНЫЙ АУКЦИОН

Официальные пляжи к весне должны быть закреплены за пользователями. Причем через аукцион, чтобы увеличить отдачу от берега в бюджет. Сейчас пользователи пляжей размещают на территории нелегальные торговые точки и водные аттракционы, оправдываясь высокими тратами на подготовку к сезону.

Оформить паспорт одной карты пляжа обходится в 150-300 тысяч рублей, и каждый год стоимость водолазного обследования, анализов грунта и морской воды только растет. В этом году сроки всех исследований сдвигаются на апрель, ремонт — на март, подсыпку искусственных пляжей обязаны закончить к июню. Под гидроциклы, катера, катамараны и лодки отводится техническая зона, куда они могут заходить для посадки и высадки пассажиров. Вся деятельность должна быть легальная с билетами и отчислением налогов. В противном случае морской транспорт отправится на штрафплощадку, которую предстоит определить местным администрациям.

Они же к апрелю должны ввести границы запрета на строительные работы в курортных зонах, чтобы не мешать туристам отдыхать. Государственных объектов мораторий не касается, только частного строительства. Но практика показывает, что застройщики запрет игнорируют — сезон строительства совпадает с курортным, и проще уплатить штраф за нарушение предписаний, чем замораживать объект, пока туристы не разъедутся.

Следить за тишиной придется не только на стройках. Минкурортов настаивает, что после 23.00 на набережных должно быть тихо, без громких звуков и песен. Мотороллеров, мопедов, гироскутеоров в променадных зонах быть не должно. Как и не должно быть фотоживодеров, предлагающих запечатлеть свое пребывание на курорте в обнимку с мартышкой, удавом, шиншиллой или попугаем.

ГДЕ ПАРКОВАТЬСЯ

Самой сложной задачей является организация перехватывающих парковок для автомобилей. Шесть из десяти туристов приезжают в Крым на личном транспорте, и к такому трафику курортных городов не готовы. Стоянки на въезде в Ялту, Судак, Феодосию, Алушту, старинную часть Бахчисарая помогут разгрузить улицы, но местные администрации ссылаются на дефицит свободных площадок, которые по своим техническим характеристикам подходят для хранения транспорта. Поэтому автомобилями заняты все дворы, бельевые площадки и газоны. К 1 мая муниципалитеты должны отчитаться, что этим летом все будет иначе, и улавливающие парковки готовы хранить транспорт отдыхающих, пока они пешком ходят от пляжа к отелю и обратно. С незаконными парковками, где за сутки потребуют 600 рублей за одно авто, должно быть покончено.

Также к Первомаю должны появиться парковки для туристических автобусов возле Крепости Алустон, Ливадийского, Массандровского, Воронцовского дворцов, возле замка «Ласточкино гнездо», Ханского дворца в Бахчисарае, у пещерных городов «Чуфут-Кале» и «Мангуп-Кале», Судакской крепости музея древности «Кара-Тобе». Ко многим объектам показа подъезда нет в принципе, как к Ласточкину гнезду — он оказался зажат в границах санатория «Жемчужина» погранвойск ФСБ. Сейчас санаторий не работает, и туристы идут от проходной к замку пешком. Осилить проезд к пещерным городам могут только внедорожники. Поэтому пункт о ремонте дорог тоже вошел в план, со сроком готовности к 1 июля.

На курортах должны быть штрафплощадки для катеров и гидроциклов Фото: Анна КИРИЕНКО

АБОНЕНТ НЕ АБОНЕНТ

Еще один проблемный момент — качество мобильной связи. Когда зона покрытия позволит без проблем звонить по телефону и пользоваться мобильным интернетом в плане не указано. Есть рекомендация операторам сотовой связи увеличить количество базовых станций в курортных регионах и довести их до уровня 4G. При этом решить вопрос с развитием мобильной связи и сети Интернет в Крыму президент Владимир Путин поручил до 1 августа.

По словам главы республики Сергея Аксенова, интерес к крымскому рынку мобильной связи проявляют два оператора мобильной связи, работающих в других регионах страны.

Пережитые ЧС сформировали отдельные требования к объектам приема и размещения туристов — у всех должны быть генераторы на случай отключения электричества, хотя дефицита в электроэнергии на полуострове нет, и емкости для трехдневного запаса воды, при том, что водохранилища заполнены под завязку.

В силе останутся все требования санэпидрежима — социальная дистанция, в том числе на пляжах, дезинфекция и масочный режим в закрытых помещениях.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что изменится в работе частных гостиниц Крыма в курортном сезоне 2021

На весенней сессии Госдума рассмотрит законопроект о «гостевых домах» (подробнее)

Как Крым готовится встретить туристов в курортном сезоне-2021

Парковок должно стать больше, маски и социальная дистанция останутся (подробнее)