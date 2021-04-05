Что изменится в работе частных гостиниц Крыма в курортном сезоне 2021

Небольшие отели принимают 70% туристов в Крыму Фото: Анна КИРИЕНКО

С начала года мини-гостиницы и небольшие частные отели Крыма выпали из легального поля. Новые правила предоставления гостиничных услуг запрещают принимать постояльцев без классификации, то есть присвоения «звезд». И если раньше малые средства размещения раздумывали, зачем им категория «одна звезда» или вообще «без звезд», то теперь им это недоступно — большинство из них по документам являются жилыми домами, а с некоторых пор оказывать гостиничные услуги в жилом фонде нельзя.

Переводить свой дом в нежилой для многих означает остаться без жилья и регистрации. Но и без этого существует множество препонов, поскольку земля под домами предназначена под индивидуальную жилую застройку или садоводческое хозяйство. Изменить статус земли дорогостоящее и затратное дело, которое каждому по-отдельности не потянуть. Вопрос нужно решать комплексно, поскольку две трети туристического потока в Крыму принимает именно частный сектор.

- В Крыму это больше 9 тысяч домовладений, с разной степенью допуска и законности, - утверждает министр курортов Крыма Вадим Волченко. - Это и не частный дом, и не гостиница. Мы предлагаем назвать это гостевым домом и ввести понятие в закон о туризме.

Частный сектор размещения по цене ниже крупных объектов Фото: Анна КИРИЕНКО

ГОСТИ В ДОМ

История вопроса тянется с конца 90-х годов, когда после распада прежнего экономического уклада жизни и ориентации на государственный сектор, жители прибрежных городов и поселков в поиске средств к существованию переориентировались на прием на постой отдыхающих. С каждым сезоном дачи и садовые домики, лодочные гаражи и эллинги росли в ширь и высоту, и сейчас, по самым скромным подсчетам, их номерной фонд сравнялся с крупными средствами размещения и достигает 150-160 тысяч. Легализировать этот сектор пытались не единожды, но сталкивались с тем, что на законодательном уровне нет разделения между гостиницей на 50 номеров и домиком на 10 комнат — требования ко всем одинаковые.

- Это колоссальный ресурс, который нужно ввести в законный оборот, собирать налоги, предоставлять помощь и дать туроператорам возможность сотрудничать, - считает Волченко. - По самым скромным подсчетам в первый же год после легализации частный сектор даст около 600 миллионов рублей налогов.

Помимо того, что гостевые дома в жилом секторе оказались в серой зоне, гарантировать безопасность их работы невозможно. По сути туристу некуда пожаловаться, в случае нарушения потребительских прав, а контролеры не могут проверить соответствие противопожарным или санэпидтребованиям. С другой стороны, легальные объекты обязаны все эти требования выполнять, что ставит их в неравные условия — затраты на безопасность закладываются в стоимость размещения.

- Законодательное закрепление понятия «гостевой дом» поддерживается всеми заинтересованными ведомствами, - говорит глава Ростуризма Зарина Догузова. - Мы внесли в законопроект это понятие, а также «услуга гостевого дома» и «классификация гостевых домов».

ТУР В СЕЛО

Сейчас законопроект проходит согласование в профильных службах и министерствах. В Госдуме торопят с его рассмотрением, поскольку времени у действующего депутатского состава осталось всего лишь три месяца. И если в нынешней каденции гостевые дома не получат законодательную основу, то вопрос затянется еще на несколько лет. За это время малым отельерам придется не раз выплачивать штрафы за ведение коммерческой деятельности на землях, предназначенных для жилья, или переходить в разряд арендодателей, исключая все сервисные услуги, что явно не на пользу туристическому рынку.

- Госдума 24 июня прекращает действующую каденцию, времени не так уж и много, - указывает избранный в Крыму депутат Константин Бахарев. - Мы внесли проект закона о развитии сельского туризма, для чего необходима легализация малых средств размещения. Усадьбы, хутора, этнографические центры — это потенциально привлекательные для туристов места и точки роста для сельских регионов.

В легализацию мини-отелям придется вложиться основательно Фото: Анна КИРИЕНКО

ЦЕНА ВОПРОСА

По какому принципу будут классифицировать гостевые дома пока понимания нет. Постановление правительства будет разрабатываться только после принятия соответствующего закона, но уже сейчас понятно, что владельцам объектов это обойдется не дешево.

Например, им придется устанавливать пожарную автоматику, как делают все объекты, предназначенные для приема постояльцев на ночевку. Стоимость электроэнергии, газо- и водоснабжения тоже вырастет, поскольку она не может быть как для бытовых потребителей. В итоге цена номера увеличится, и те, кто раньше рассчитывал на 2,5 -3 тысячи рублей за сутки будут искать такую цену в арендном жилье. Деятельность квартиросдатчиков законопроект не регулирует, в отличие от другого законопроекта о туристическом жилье, который позволял легализировать весь сектор приема и размещения туристов. Но рынок ждет хоть каких-то действий, чтобы иметь возможность работать без риска получить крупный штраф.

- Люди устали ожидать решения вопроса, когда им скажут, кто они такие и как им работать в правовом поле. Неопределенность в отношении земли и недвижимости приводят к проблемам и напряжению, - уверена руководитель крымского отделения гостинично-туристской ассоциации Валентина Марнопольская. - Оттягивать решение вопроса на год-два отрицательно скажется на рынке. Люди продолжают работать по договорам краткосрочной аренды и это не гостиничная услуга, турист не защищен, туроператоры работать с ними не могут.

Напомним, в Крыму коллективные средства размещения принимают только 1,5 миллиона человек. Остальные приезжие селятся в частном секторе, предпочитая домашнюю обстановку и личное общение с владельцем гостевого дома.

В этом году власти Крыма намерены показать 8-миллионный туристический поток.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

К 1 августа Минкурортов должно помочь легализовать все туристическое жилье Крыма

На следующий сезон проблемы «теневых» отелей быть не должно (подробнее)

Переделайте дом в гостиницу, и будет вам счастье: Власти Крыма не видят угроз срыва курортного сезона 2020

Тысячи объектов размещения могут стать нежилыми помещениями (подробнее)

Власти Крыма попытались спасти мини-отели от закрытия

Парламент РК обратился в Госдуму с просьбой отклонить изменения в федеральный закон о туризме (подробнее)