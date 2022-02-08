Насиловал семь дней: жуткие подробности дела крымского педофила, до смерти измучившего 10-летнюю девочку

Маленькая крымчанка была неоднократно изнасилована Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В деле 10-летней крымчанки, погибшей после жестокого изнасилования, появились новые подробности. Как КП-Крым рассказал источник в правоохранительных органах, педофил непрерывно издевался над ребенком в течение недели.

Напомним, по данным источника издания в силовых структурах, 10-летняя девочка попала в больницу с диагнозом «острый менингит». Через полтора часа после госпитализации ребенок скончался. О страшных событиях, предшествующих гибели, выяснилось уже в ходе осмотра тела. На теле маленькой крымчанки были обнаружены многочисленные кровоподтеки и разрывы половых органов. Над девочкой прямо незадолго до смерти жутко надругались, в том числе извращенным путем и с использованием горлышка от бутылки.

- Выяснилось, что мужчина насиловал несовершеннолетнюю девочку неоднократно на протяжении семи дней - с 7 по 13 октября. Десять лет назад он уже был судим по «уголовке», за кражу. Сначала он заявил, что безработный, но оказалось, что работа у него была - санитаром в морге, - рассказал собеседник издания.

Мучителем оказался 43-летний друг матери погибшей девочки. Имея свободный доступ в квартиру, он неоднократно пользовался беззащитностью ребенка. По какой причине родительница крымчанки не интересовалась состоянием дочери (учитывая и официальную причину смерти - острый менингит) - останется загадкой. По неофициальной информации, через некоторое время после произошедшего женщина скончалась. Причины смерти не раскрываются.

Также КП-Крым сообщала, что семья погибшей состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних из-за неисполнения матерью своих обязанностей по воспитанию детей.

В ситуации с жутким изнасилованием, после которого маленькая крымчанка скончалась, поручил разобраться и глава Следкома Александр Бастрыкин - он поставил дело на контроль в центральном аппарате СК России.

Уголовное дело возбуждено по статье «Действия сексуального характера с применением насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». На данный момент мужчина задержан.

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