Дороже некуда: насколько поднимутся цены на отдых в Крыму летом 2022 года

Спрос рождает подорожание Фото: Михаил ПАТЛИС

Популярность крымских курортов этим летом останется уровне прошлого года, а цены в среднем повысятся на инфляционные 10-15%. Большинство отелей перешли на динамическое ценообразование - чем выше спрос на размещение, тем дороже стоимость.

ЕСТЬ ДЕШЕВЛЕ

В Министерстве курортов и туризма Крыма уверяют, что цены в летний сезон сохранились на уровне 2021 года.

- Часть средств размещения снизила ее за счет динамического ценообразования и акций раннего бронирования, - говорит министр курортов Крыма Вадим Волченко. - Есть отели, в которых цена незначительно повысилась в пределах процента инфляции.

У представителей рынка позиция несколько иная. Расценки на электроэнергию за год выросли на 16%, тариф на газ - на 4%. Выросла минимальная зарплата, подскочили в цене продукты и стройматериалы. К тому же, большинство объектов уходят от раннего бронирования по сниженным ценам, формируя среднюю стоимость на весь сезон, которая будет меняться в зависимости от спроса.

- Ранее бронирование практически уходит в небытие, - подчеркнула руководитель в Крыму отелей под управлением Upro Group Екатерина Мильчинская. - Отелями утверждаются базовые тарифы и закладывается рост, в зависимости от спроса: чем меньше доступных номеров к продаже, тем выше тарифы. Глубина продаж небольшая, до месяца. Май пока несильно бронируют, лето постепенно заполняется в темпе бронирования прошлого года.

Туристам все сложнее найти место под солнцем Фото: Михаил ПАТЛИС

ДИНАМИЧЕСКАЯ ЦЕНА

Динамическая цена, в отличие от средней, зависит от спроса на конкретную дату или период отдыха. Естественно, если турист в прошлом году отдыхал в Крыму в мае, а этим летом выбрал август, для него подорожание будет существенным. Плюс ко всему, в прошлом году программа «туристического кешбэка» с возвратом до 20 тысяч рублей за каждую поездку распространялась на май и июнь. Сейчас ее действие ограничено бронью номеров до 1 мая.

- Мы выводим такую закономерность - если рост стоимости продуктов и расходов на зарплату составляет 20%, то это даст порядка +10% к цене отдыха в прошлом году. И это обоснованная усредненная цена на весь сезон, связанная с общим удорожанием, - считает президент ассоциации Туристический альянс Крыма Андрей Пылов. - Минимальная цена отеля с завтраком по сезону будет стремиться к 1,8 тысяч рублей в сутки, средняя - 7-10 тысяч в сутки в пик сезона в зависимости от побережья, поскольку ЮБК всегда дороже, и комплексы с санаторно-курортным лечением и оздоровлением могут выставлять ценник от 20 тысяч рублей в сутки.

ПРОЦЕНТ ЗА УСЛУГИ

Дороже, чем год назад, обойдется отдых в объектах, расширивших перечень услуг или повысивших уровень сервиса. Бассейн, SРA-комплекс, косметологический центр и салон красоты - все это увеличивает стоимость размещения, даже если за посещение косметолога или парикмахера придется платить дополнительно. К тому же, в каждом отеле своя маркетинговая политика и стратегия - кто-то привык к продажам через посредников, кто-то решил не выставлять цены раннего бронирования и торговать номерами по факту, кто-то успешно провел прошлый сезон и получил 70% продаж за счет гостей, пожелавших вернуться в полюбившийся им объект.

- Подорожание зависит от комплекса услуг в отеле: чем он шире, чем больше задействовано персонала, тем выше будет цена, - поясняет региональный представитель Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ), руководитель Ассоциации малых отелей Крыма (АСМОК) Наталья Стамбульникова. - По данным на начало февраля, летние расценки в ряде объектов уровня 3-4 «звезды» стали выше на 30%. И, прежде всего, это связано с повышением зарплат обслуживающего персонала - официанты, горничные, садовники и разнорабочие в Крыму по-прежнему в дефиците, и заработок меньше 3 тысяч в смену их не привлекает.

Летом 2020 года дефицит персонала привел к тому, что в некоторых отелях гостям предлагали заниматься уборкой и выносом мусора самостоятельно, при этом не снижая стоимость. Неудобство гостям доставили автомобильные заторы и дефицит парковок, стройки в курортных зонах, исключительно наличный расчет и нестабильная мобильная связь. По этой причине часть гостей после посещения полуострова и знакомства с основными достопримечательностями выберут Калининградскую область, где спрос на туристическое жилье вырос на 230%.

Крымское побережье доступнее курортов Средиземноморья Фото: Михаил ПАТЛИС

НЕСТАБИЛЬНОСТЬ - НЕ ПОВОД

Снижение спроса на отдых в Крыму возникнет, как только вернутся в лист путешествий привычные для россиян курорты Средиземноморья и европейские страны. Отложенный спрос делает свое дело, и турецкие туроператоры рапортуют о высокой загрузке в сезон-2022, готовясь повышать цены на оставшиеся свободными номера. Крым по уровню продаж идет на уровне прошлого года, и без больших публичных потрясений сезон-2022 позволит сохранить туристический поток на уровне 10 миллионов человек в год, из которых 6 миллионов выбирают отдых на крымском побережье с мая по октябрь. Помешать этому могут как новые антиковидные ограничения, так и вероятный вооруженный конфликт на российско-украинской границе.

- В связи с неопределенностью возможности посещения некоторых зарубежных курортов и из-за пандемии турпоток в Крым останется стабильным, - полагает доцент, бизнес-тренер, эксперт в индустрии туризма и гостеприимства Анна Карлова. - Наши туристы ездят туда, где уже очевидная нестабильность, и это никого не смущает.

Напомним, в по итогам 2021 года Крым посетили 9,5 миллиона человек, что на 20% выше показателей предыдущего сезона. Власти выстраивают оптимистические планы на 10 миллионов туристов и выше. Главная задача для региона - чтобы после открытия зарубежных курортов российские отдыхающие выбрали Крым.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тренды сезона-2022: курортники перебираются с Черного моря на Балтику

На крымском побережье туристы из частного сектора переселяются в отели (подробнее)

Прощай, Booking: как новые санкции сервиса бронирования повлияют на туристический рынок Крыма

Потери есть, но они не существенные (подробнее)

«Черные списки» гостей и персонала: Чем отличился курортный сезон-2021 в Крыму

Алкотуристы и «колобки» колесили из отеля в отель все лето (подробнее)