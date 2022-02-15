Суд в Ростове до мая продлил арест бывшему вице-премьеру Крыма Серову

Политик скрывался от следствия на протяжении двух лет Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил арест бывшему вице-премьеру Крыма Владимиру Серову до 17 мая 2022 года. Об этом КП-Крым сообщили в объединенной пресс-службе Ростовского областного суда.

- Ленинским районным судом Ростова-на-Дону продлен срок содержания под стражей Серову Владимиру Николаевичу, бывшему вице-премьеру правительства Республики Крым по 17 мая 2022 года включительно. Заседание было 14 февраля, - отметили в пресс-службе суда.

Согласно документам суда, Серову предъявлены обвинения по таким статьям, как «Пособничество в покушении на мошенничество» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

Напомним, Владимир Серов занимал пост вице-премьера Республики Крым, курирующего топливную сферу, с июля 2017 по март 2018 года. Год спустя в отношении политика начались следственные действия - в апреле 2019 года его объявили в розыск. Подозрения силовиков касались посредничества Серова в решении вопроса с оформлением земельного участка в курортной зоне в Судаке. Позже этот факт подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов, отметив, что, уголовное дело могло быть связано с периодом, когда чиновник занимал должность мэра Судака.

Задержали крымского госслужащего лишь в декабре 2021 года в Краснодарском крае. Тогда же нашли и трехэтажный особняк Владимира Серова в Судаке, права на который он получил в 2017 году, еще занимая пост главы администрации города. Срок аренды земли истекает лишь в 2056 году.

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