Хуснуллин: вода из-под Азовского моря сможет использоваться как питьевая

Марат Хуснуллин стал куратором Крыма и Севастополя в 2020 году Фото: Иван МАКЕЕВ

Найденная вода из под Азовского моря в Крыму, пригодная для использования в технических целях, при наличии необходимой водоподготовки может использоваться в качестве питьевой. Об этом говорится в материалах к выступлению вице-премьера РФ Марата Хуснуллина в ходе правительственного часа в Госдуме.

- Найдена слабоминерализованная вода, являющаяся условно питьевой. При наличии необходимой водоподготовки вода может быть использована как питьевая, - говорится в тексте презентации зампреда.

Как отметил Марат Хуснуллин, на данный момент такую воду можно использовать только в качестве технической. Работа по поиску питьевой воды тем не менее продолжается - буровые работы стартовали весной прошлого года.

Напомним, до 2014 года около 90% питьевой воды доставлялось в Крым и Севастополь из Северо-Крымского канала, который позже был перекрыт Украиной. На полуострове потребности в воде сейчас закрываются местными водохранилищами, однако ресурсов по-прежнему не хватает. Так, в 2020 году Симферополь из-за низких запасов перешел на водообеспечение по графику. Подачу воды по часам получают и жители городского округа Ялта и Алушты.

Одним из вариантов обеспечения полуострова водными ресурсами стала добыча из-под дна Азовского моря. Тем не менее некоторые ученые раскритиковали такой способ - по их мнению, добытая пресная вода в любом случае будет замещаться соленой, и процесс будет нецелесообразен.

Стоит отметить, что к началу февраля суммарный объем воды в крымских водохранилищах составил 159,7 млн кубометров. Месяцем ранее эта цифра была на 24,9 млн кубов меньше. Запасы воды пополнило большое количество осадков, которые прошли в Крыму и Севастополе в январе.

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