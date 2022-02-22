Суд обязал организатора энергоблокады Крыма выплатить больше миллиарда рублей

С 2014 года Ленур Ислямов находится на Украине. Фото: Ленур Ислямов / Facebook

Бывший вице-премьер Крыма Ленур Ислямов, находящийся на Украине, обязан выплатить предприятию ГУП РК «Крымэнерго» 1,1 миллиарда рублей. Такое решение 21 февраля вынес Девятый арбитражный апелляционный суд.

- Признать требование ГУП РК «Крымэнерго» в размере 1 096 098 160 рублей 99 копеек обоснованным и подлежащим удовлетворению за счет имущества, оставшегося после расчета с кредиторами, включенными в реестр требований кредиторов должника. Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа, - говорится в постановлении суда, опубликованном в картотеке арбитражных дел.

Напомним, Ленур Ислямов в 2014 году был отправлен в отставку за неэффективную работу и уехал на Украину. Там он создан добровольческий батальон для борьбы за возвращение Крыма в состав Украины, а также для блокады полуострова.

Крым был полностью обесточен 22 ноября 2015 года. Все четыре опоры ЛЭП, идущие из Украины, были подорваны. В то время на полуострове был введен режим ЧС, электроэнергию жителям Крыма и Севастополя подавали по графику. Ситуация улучшилась только после поэтапного запуска энергомоста.

В 2020 году Верховный суд Крыма признал Ислямова виновным в организации энергетической блокады полуострова в 2015 году. Бывшего вице-премьера Крыма заочно приговорили к 19 годам лишения свободы.

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