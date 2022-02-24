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Общество24 февраля 2022 8:38

В Азовском море по поручению Минобороны приостановлено судоходство

Черноморские порты работают в обычном режиме
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
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В Крыму введен режим повышенной готовности

В Крыму введен режим повышенной готовности

Фото: Архив "КП"

Рано утром 24 февраля в Азовском море было приостановлено судоходство.

- 24 февраля объявлено о приостановке судоходства в акватории Азовского моря до особого указания в соответствии с федеральным законом «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации». Было получено распоряжение от Минобороны, - сообщили КП-Крым в Росморречфлоте.

При этом судоходство в Черном море продолжается в обычном режиме, также работают и черноморские порты.

Ранее глава РК Сергей Аксенов ввел режим повышенной готовности на территории Республики Крым. По его словам, это необходимо для упрощенного решения возникающих задач. Из приграничных населенных пунктов не проводится эвакуация, однако приняты меры для помощи тем, кто хочет выехать из севера Крыма в центр.

Председатель правительства республики Юрий Гоцанюк заявил, что все объекты, обеспечивающие жизнедеятельность, работают стабильно.

При этом на границе Крыма с Украиной временно закрыли все три пункта пропуска. Также принято решение ограничить работу школ и детских садов на приграничных территориях. В частности, это Джанкой и Джанкойский район, Красноперекопск и район, Армянск, Черноморский, Ленинский, Раздольненский районы.

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