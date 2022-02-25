В Джанкойском районе Крыма от разрыва снарядов пострадали 22 дома

Согласно данным в открытых источниках, численность села составляла 136 человек в 2014 году. Фото: "Википедия"

Утром 24 февраля около села Рюмшино на севере Крыма разорвались несколько снарядов, в результате чего пострадали в общей сложности 22 домовладения.

- В 05.22 утра в районе села Рюмшино Джанкойского района было несколько разрывов. Воронок там было, может, от пять до десяти. Выехал на место, посмотрел - 22 дома пострадали, - сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в эфире авторской политической программы «Соловьев LIVE».

Утром 24 февраля в селе Рюмшино обнаружены несколько воронок возле жилых домов. Фото: "Яндекс.Карты"

По его словам, были разрушены кровли и выбиты окна некоторых строений. Большую часть разрушений намерены устранить до конца дня 25 февраля. В результате никто не пострадал.

Отмечается, что к 06.30 утра, когда готовилось информационное сообщение для прессы по факту происшествия, опасности уже не было. Российские войска продвинулись в глубь территории сопредельного государства, в связи с чем угрозы для крымчан никакой не было.

Сергей Аксенов также отметил, что Крым с 2014 года живет в полувоенном положении, учитывая, что диверсионные группы Украины всегда вели свою деятельность на территории полуострова.

- Мы всегда были в полной боевой готовности. Сегодня для нас нового ничего нет. В Крыму все спокойно. Жизни и здоровью крымчан ничего не угрожает, - подчеркнут глава республики.

Напомним, 21 февраля были подписаны указы о признании суверенитета народных республик ДНР и ЛНР. Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции на территории Украины в связи со сложившейся ситуацией в Донбассе. Ввиду этого на территории Республики Крым был объявлен режим повышенной готовности. Власти заявили, что необходимости в эвакуации местных жителей нет.

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