Около села Рюмшино на севере Крыма разорвались несколько снарядов

Согласно данным в открытых источниках, численность села составляла 136 человек по состоянию на 2014 год. Фото: "Яндекс.Карты"

На территории Республики Крым у небольшого села Рюмшино Джанкойского района разорвалось несколько снарядов. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, пострадавших нет.

- Сегодня утром в селе Рюмшино Джанкойского района обнаружены несколько воронок возле жилых домов. Пострадавших нет. На данный момент все спокойно, ситуация под контролем. Подача электроэнергии в село будет восстановлена в течение суток, - прокомментировал ситуацию глава республики.

Он добавил, что в результате разрыва боеприпасов пострадали кровли и окна некоторых домов.

Напомним, 21 февраля были подписаны указы о признании суверенитета народных республик ДНР и ЛНР. Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции на территории Украины в связи со сложившейся ситуацией в Донбассе.

Ввиду этого на территории Республики Крым был объявлен режим повышенной готовности. Власти заявили, что необходимости в эвакуации местных жителей нет. Однако были приняты меры для помощи тем, кто захочет выехать из приграничных населенных пунктов в центр Крыма. Так, желающих покинуть Армянск, который расположен в семи километрах от границы с Украиной, перевозят в Красноперекопск. В городском Доме культуры для крымчан уже организовано горячее питание и медпомощь.

Отметим, что в четверг украинские войска ударили ракетой по гражданским судам России в Азовском море, которое омывает Крымский полуостров. Один из моряков получил тяжелое ранение.

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