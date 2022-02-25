Из-за сложившейся обстановки на полуострове многие отели решили предложить своим гостям специальные условия на продление проживания со снижением стоимости до 50% Фото: Мария БЕРК

В Крыму с 24 февраля в аэропортах ввели внеплановые ограничения. Из-за спецоперации на территории Донбасса полеты в столицу полуострова запрещены до 2 марта.

Однако, несмотря на отмену рейсов, туристы могут экстренно покинуть полуостров на автобусах и поездах.

«Комсомолка» узнала, что происходит на крымских курортах сейчас - после начала спецоперации на территории Украины. Мы собрали последние новости на 25 февраля 2022 года.

ОТЕЛИ СНИЗИЛИ ЦЕНЫ

Из-за сложившейся обстановки на полуострове многие отели решили предложить своим гостям специальные условия на продление проживания со снижением стоимости до 50%. Кроме того, некоторые гостиницы и санатории организовали бесплатные трансферы в Краснодар.

- Часть средств размещения предложили специальные условия на продление проживания. В связи с временной приостановкой авиасообщения в Международном аэропорту Симферополь, пассажирам авиарейсов рекомендовано следить за актуальной информацией на официальных сайтах, - отметили в пресс-службе Министерства курортов республики.

Актуальную информацию авиакомпаний о возврате билетов на отмененные рейсы можно посмотреть на сайте аэропорта Симферополя.

ТУРИСТЫ МОГУТ УЕХАТЬ ИЗ КРЫМА

Несмотря на временно закрытый аэропорт, выехать из Крыма все же можно. По информации Минкурортов республики, в настоящее время РЖД ведет работу по назначению дополнительных поездов из городов Юга России. Также в существующие составы будут включаться дополнительные вагоны. Билеты на такие поезда уже в продаже. Стоимость билетов увеличивать не будут.

- По данным «Гранд Сервис Экспресс», еще четыре двухэтажных купейных вагона включены в состав поезда сообщением Симферополь – Москва отправлением завтра, 25 февраля. Также дополнительно в ближайшее время откроется продажа в три двухэтажных вагона поезда 27/28 Симферополь - Москва, отправлением с 27 февраля по 13 марта включительно, - добавили в ведомстве.

ВАЖНО!

Всю справочную информацию туристы могут получить по телефону Горячей линии Министерства курортов Крыма 8 800 511 80 18. Все звонки на территории России с мобильных и стационарных телефонов бесплатны.

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