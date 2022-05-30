Делали УЗИ, массажи и ставили капельницы: волонтеры рассказали, как спасают дельфинов в Крыму

Дельфину Коле потребовалась помощь. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

У берегов Крыма весной 2022 года зафиксирован массовый выброс живых дельфинов на берег. Чаще всего китообразные погибают, несмотря на помощь, которую им оказывают зоозащитники. Но не все так безнадежно.

Дельфин Коля. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

- Случай с неожиданным финалом, который подогревает надежду! – так назвали свой рассказ сотрудники Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».

Взрослого упитанного самца белобочки нашли в канале у Аршинцевской косы.

- Он был найден забившимся в камыши и лежал в черной воде среди трясины, - сообщили волонтеры.

Белобочку на носилках перенесли во временный «лазарет». Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Бедолагу, которого назвали Колей, пришлось погрузить на носилки и нести несколько десятков метров, продираясь сквозь заросли выше человеческого роста, чтобы добраться до площадки, где можно было оказать ему первую помощь.

Специалисты на месте провели диагностику. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

- Анализы показали наличие обезвоживания, но общая картина вселяла надежды, - отметили зоозащитники.

Также специалисты выяснили, что дельфин Коля выбросился, потому что страдает от проблем с желудочно-кишечным трактом.

- Прямо на берегу мы развернули УЗИ-аппарат. В ходе ультразвуковой диагностики у белобочки был выявлен небольшой плеврит, но основная проблема, действительно, оказалась в ЖКТ - в кишечнике огромное количество газов и ослаблена моторика, - сообщили в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».

Крымские зоозащитники продолжали оказывать помощь Коле и вечером. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Сначала Коля активно сопротивлялся и норовил удрать, но вскоре утихомирился, и специалисты вплотную занялись его здоровьем - были подключены пеногасители, сорбенты, регулярные короткие заливки, поддерживающая внутривенная капельница и массажи.

Но когда на землю опустились темная южная ночь, Коля взял и сбежал.

Сотрудникам Центра помогали волонтеры. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

- Найти его не смог ни дрон, облетевший весь канал, ни многочасовые обходы, которые продолжались еще несколько дней. Мы надеемся, что Коля справился, но продолжаем следить за этим районом, - не теряют надежды в Центре.

Крымские зоозащитники самоотверженно стараются спасти дельфинов, которые оказались в беде. За жизнь Ванечки сотрудники Центра боролись больше недели, но все усилия были тщетны. А вот Ринато, которого освободили от рыболовецких снастей, повезло куда больше - он выздоровел и даже обзавелся подружкой.

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