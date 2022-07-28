Как в Голливуде: Филипп Киркоров получил именную звезду на «Аллее славы» в Ялте

Филипп Киркоров выступил с концертами в двух крымских городах - Феодосии и Ялте Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Король российской эстрады Филипп Киркоров после концерта в Ялте получил звезду, как на голливудской «Аллее славы». Табличка, выполненная по голливудскому шаблону, теперь красуется возле концертного зала «Юбилейный».

Свою звезду певец с гордостью представил поклонникам после аншлагового концерта в южнобережной столице. Видеозапись российский поп-король разместил в соцсетях.

- Концертный зал «Юбилейный», 27 июля 2022 года. 34 года назад я вышел на эту сцену на фестивале «Крымские зори». 34 года я приезжаю сюда подряд. И вот она, моя звезда, - радостно сообщил Филипп Киркоров.

Стоит отметить, что в 1988 году российский певец стал лауреатом фестиваля, проходившего в Ялте. Тогда еще только начинающий свой путь к славе 21-летний исполнитель стал дипломатом конкурса «Крымские зори». Полуостров так полюбился Филиппу Киркорову, что он стал приезжать сюда с гастролями каждый год. И до сих пор в некоторых интервью певец называет Крым своим «местом силы».

Несмотря на то, что все билеты на концерты короля российской эстрады в Крыму были раскуплены, а шоу в Ялте посетила и певица Надежда Бабкина, выступления Филиппа Киркорова вызвали недовольство православного сообщества и ялтинских казаков. Поводом стало шоу поп-певца в Кремлевском дворце. В декорации к песне «Мария Магдалена» Филипп Киркоров использовал крест, в чем верующие увидели оскорбление.

Позже певец извинился перед верующими, а сам номер был изменен. Но в крымских храмах стали собирать подписи за отмену концертов Киркорова. Подписал петицию также актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов. Он назвал шоу Киркорова «мерзостью» и «сатанинским действом».

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