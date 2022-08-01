Следком возбудил уголовное дело после взрыва на территории штаба ЧФ в Севастополе

Фото: Михаил Развожаев/Telegram

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье покушение на убийство после взрыва на территории штаба Черноморского Флота в Севастополе, сообщили в пресс-службе Следкома РФ.

- Главным военным следственным управлением Следственного комитета РФ по факту взрыва на территории штаба ЧФ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и пп. «а», «е» 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом), - говорится в сообщении.

Напомним, 31 июля около 06.00 часов на территории штаба ЧФ произошел взрыв беспилотного летательного аппарата, начиненного поражающими элементами. Из-за разлета осколков оконных стекол в одном из помещений пострадали шесть человек. Двое получили ранения средней тяжести, остальные - легкие. Погибших нет.

В пресс-службе Следкома уточнили, что в результате взрыва частично разрушена стена и имеются многочисленные повреждения окон и фасада здания штаба.

Атака на штаб была совершена в День Военно-Морского флота, который традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. В целях безопасности все массовые праздничные мероприятия в городе были отменены.

После произошедшего власти Севастополя приняли решение о введении на территории города «желтого» уровня террористической опасности. Режим введен для усиления работы спецслужб, он не отразится на обычной жизни горожан.

Были также высказаны предположения, что атака на штаб была совершена не извне, а с территории Крымского полуострова. Однако, как сообщила сенатор Ольга Ковитиди, говорить об этом пока рано. Правоохранители проверяют данную версию.

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