После атаки на штаб ЧФ губернатор назвал Севастополь «прифронтовым городом»

«Желтый» уровень террористической опасности в городе будет действовать как минимум неделю Фото: Анастасия ЖУКОВА

«Желтый» уровень террористической опасности в Севастополе после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота будет действовать до 7 августа. Об этом на аппаратном совещании сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

- Понятно, что правоохранительные органы у нас разбираются с причинами произошедшего, но тем не менее, надо уже отчетливо понимать, что Севастополь - прифронтовой город, - прокомментировал ситуацию Развожаев.

Напомним, атака произошла 31 июля. Во двор штаба прилетел беспилотник, начиненный поражающими элементами, после чего произошел взрыв. Из-за разлета осколков оконных стекол в одном из помещений пострадали шесть человек. Двое получили ранения средней тяжести, остальные - легкие. Погибших нет.

После произошедшего власти Севастополя приняли решение о введении на территории города «желтого» уровня террористической опасности. «Желтый» уровень опасности - средний, подразумевает особую концентрацию внимания всех служб. Решение о его продлении или отмене будет принято позже. Сейчас органы внутренних дел и спецслужбы активно ведут работу по своим направлениям.

- Поручил ответственным лицам ежедневно проводить инструктажи персонала, делать обходы территорий. Особое внимание к детским садам, стройплощадкам, торговым центрам, транспорту, рынкам, медучреждениям, учреждениям культуры, всем социальным объектам и объектам жизнеобеспечения, - добавил губернатор.

В Крыму высказали мнение, что атаку могли устроить не извне, а с территории города. Однако, как сообщила «КП»-Крым сенатор Ольга Ковитиди, делать однозначные выводы пока рано. В ситуации разбираются правоохранительные органы.

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