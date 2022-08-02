Фото: скриншот из видео/ГУ МВД по Херсонской области

В Херсоне у пассажира автобуса, отправляющегося в Симферополь нашли гранату, сообщили в ГУ МВД по Херсонской области.

Неся службу на территории херсонского автовокзала, полицейские кинологи обратили внимание на 57-летнего мужчину, садившегося в пассажирский автобус в направлении крымской столицы. На животе под футболкой у него просматривался какой-то предмет. Силовики изолировали его от остальных пассажиров и провели личный досмотр. В результате под одеждой на поясе был обнаружен предмет, похожий на гранату Ф-1. Прибывшие на место саперы извлекли из нее запал.

- Задержанный <...> и изъятый предмет доставлены в Суворовское ГУП для проведения дальнейшей проверки. Сотрудники полиции регулярно проводят обследования территории автовокзала и автобусов перед посадкой в них пассажиров с помощью служебных собак, обученных поиску оружия и взрывчатых веществ. Мероприятия по обеспечению безопасности граждан будут продолжены, - говорится в сообщении.

Напомним, 31 июля штаб Черноморского флота в Севастополе был атакован беспилотником. Ранены шесть человек, погибших нет. Были высказаны предположения, что атаку могли совершить не извне, а с территории города. Однако, как сообщил крымский сенатор, говорить пока об этом рано. Следком РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Ведется расследование.

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