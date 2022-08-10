По словам мужчины, в тот вечер он был изрядно пьян. Фото: полиция Севастополя

Охранника одного из ночных клубов Севастополя, который занимался сексом с посетительницей на барной стойке, отправили в изолятор на 14 суток. На 32-летнего мужчину составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Напомним, на днях в ряде пабликов появилось пикантное видео. На нем молодая девушка и мужчина занимались сексом прямо на барной стойке. Как удалось узнать КП-Крым, в тот вечер у развратницы был интим не только с охранником. До этого она предалась разврату еще и с аниматором ночного клуба.

Скандальное видео вызывало широкий общественный резонанс. Полиции удалось оперативно найти охранника ночного клуба. На видео мужчина рассказал силовикам, что в тот вечер был сильно пьян. А вот найти девушку полиции до сих пор не удалось.

- Рассмотрев собранные полицейскими материалы, суд постановил признать нарушителя виновным в совершении административного правонарушения и назначить ему наказание в виде административного ареста на срок 14 суток, - рассказали в полиции Севастополя.

Стоит заметить, что следователи УМВД Севастополя завели уголовное дело на человека, «слившего» в Сеть пикантное видео со скандальной вечеринки.

Ему светит уголовное дело по третьей части статьи 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов».

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