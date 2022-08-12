Крымчанин, возвращающийся из Магадана на старом «Иже», столкнулся с неожиданными трудностями

В обратный путь Антон Юрков отправился не один - его сопроводит мотоциклист по имени Роман, с которым крымчанин познакомился еще по дороге в Магадан. Фото: Антон Юрков\VK

Крымчанин Антон Юрков, добравшийся до Магадана на старом «Иже», отправился в обратный путь. Первая часть удивительного путешествия автомеханика из Судака заняла 52 дня - на мотоцикле он преодолел путь в 13 тысяч километров.

Идея доехать до Магадана возникла у Антона после спора с другом. Крымчанин заявил, что сможет на старом мотоцикле преодолеть 20 тысяч километров. Поэтому по условиям спора, предмет которого наш герой, кстати, пока не раскрывает, автомеханику предстоит проделать такой же путь - на мотоцикле - домой. Изначально планировалось что поездка в одну сторону составит 11 тысяч километров, но по факту получилось чуть больше.

Мотоцикл, на котором Антон уже проехал более 13 тысяч км - "Иж" 1989 года выпуска. Фото: Антон Юрков\VK

От Читы Антон ехал не один - его сопровождал американец Чарли Вейсель, отправившийся на своем Harley Davidson в кругосветку. Мужчины неоднократно сталкивались с мелкими поломками, но неудачи только укрепили межконтинентальную дружбу.

НОВЫЙ ПОПУТЧИК

В обратный путь Антон отправился через два месяца с момента начала приключений в Судаке - 10 августа. Хоть и без американского попутчика - Чарли вернулся в США на самолете, но тоже не один. Компанию в обратной поездке крымчанину составит мотоциклист по имени Роман.

По словам Антона, найти друзей в мотобратстве не проблема - все готовы друг другу помочь. С Романом наш герой познакомился еще по пути в Магадан. Однако в первый же день дороги домой мужчин ждали трудности.

Впереди Антона ждет долгий путь домой. Фото: Антон Юрков\VK

НА СКОРОСТИ ВЫЛЕТЕЛ С ДОРОГИ

Неприятности поджидали Антона недалеко от заброшенной колонии в 300-х километрах от Магадана.

- Не доезжая до поселка Омчук, я прорвал заднее колесо на скорости около 60 километров в час. Попал в неконтролируемый занос и вылетел с дороги. Спасибо средствам защиты, что я не пострадал, - рассказывает крымчанин.

Такие неприятности ждали крымского мотоциклиста в первый день пути. Фото: Антон Юрков\VK

Благодаря профессиональным навыкам и новому другу, автомеханику из Судака удалось достаточно быстро починить мотоцикл и продолжить путь.

Как признается Антон, дороги в Колыме оставляют желать лучшего - из-за пыли от грузовиков видимость практически равна нулю, а сама трасса усыпана крупными камнями.

- Дорога как стиральная доска вся. От мотоцикла отваливается все, даже краска, - сокрушается крымский мотоциклист.

УДИВИЛСЯ ЦЕНАМ И ПОСВЯТИЛ СТИХИ СУПРУГЕ

Большим удивлением были для мотопутешественника цены в столице Колымы - в Крыму по признанию Антона элементарные вещи стоят гораздо дешевле. Как ранее Антон рассказывал «Комсомолке», в Магадане он планировал пробыть около недели - подготовить мотоцикл к долгому пути домой, посмотреть город и немного отдохнуть.

Начать обратный путь мотоциклист решил по Тенькинской трассе, которую называют Старой Колымой. Фото: Антон Юрков\VK

Несмотря на то, что у отважного крымчанина за два месяца приключений (в путь до Магадана Антон отправился 11 июня) появились новые друзья и многочисленные поклонники, он признался, что сильно скучает по семье. В столице Колымы Антон написал стихи, посвятив их любимой супруге:

- Теперь между нами километры, Моей любви к тебе мне не унять. Лечу к тебе, как птица против ветра, Спешу, чтобы скорей тебя обнять.

Хоть и жена Антона, по его словам, не любит мотоциклы, но к увлечению супруга отнеслась с пониманием. Семья крымчанина с гордостью наблюдает за его приключениями и ждет возвращения мужчины домой.

Дороги на Колыме по признанию Антона оставляют желать лучшего. Фото: Антон Юрков\VK

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