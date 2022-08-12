В скандал из-за секса на барной стойке оказалась втянута невиновная девушка

Красавицу проверяла полиция и пришла к выводу, что она не имеет никого отношения к скандальному видео из ночного клуба Севастополя. Фото: скриншот видео Evelinka_sweetlove в Instagram*

Неожиданное продолжение получил скандал в одном из ночных клубов Севастополя, который случился после того как в Сеть попало видео секса на барной стойке. Многие паблики в соцсетях начали тиражировать фото жительницы города-героя Эвелины Бройтман, не имеющую никакого отношения к произошедшему. Красавицу выдавали за ту самую девушку из клуба, которая засветилась в пикантном видео. К сожалению, в одной из статей изображение Эвелины, хотя и с заретушированным лицом, использовала и «КП»-Крым. За это редакция приносит ей искренние извинения.

«ЭТА ДЕВУШКА И Я – РАЗНЫЕ ЛЮДИ»

- Эта девушка на барной стойке и я - разные люди, - объясняет Эвелина в разговоре с «КП»-Крым. – Если присмотреться, то видно, что на видео не я. Мой рост – 158 см, а у особы в видео из бара рост не меньше 175 сантиметров.

На фоне секс-скандала в telegram появился паблик lio_ter2022, который беззастенчиво крал видео красавицы из ее Instagram*, где Эвелина зарегистрирована под ником Evelinka_sweetlove. В паблике были опубликованы посты якобы от имени «девушки с барной стойки». В них говорилось, что она ни о чем не сожалеет, а публичный секс был спланированной пиар-акцией. Данные посты сопровождались многочисленными фото и видео, взятыми из социальных сетей Эвелины.

- Это фейковый аккаунт, который использует весь мой контент, чтобы «разводить» людей на деньги, - уточнила девушка.

По ее словам, это не первый случай, когда ее изображения крадут мошенники, чтобы использовать их для различных афер.

В ВИДЕО ВСМАТРИВАЛАСЬ ПОЛИЦИЯ

Напомним, после секс-скандала полиция Севастополя оперативно установила личность охранника, засветившегося в пикантном видео. На 32-летнего мужчину составили административный протокол о мелком хулиганстве и отправили на 14 суток в изолятор. Однако «девушку с барной стойки» найти пока не удалось. Однако силовики не оставляют попыток разыскать негодницу и привлечь ее к ответственности (до этого мы писали, какое наказание ей грозит). Эвелина рассказала, что полиция проверяла и ее.

- Понимаю, что типажи похожи. Люди из МВД сначала тоже всматривались и сомневались, но потом поняли, что это не я. Ту девушку пока так и не нашли.

Пока сыщикам не удалось найти девушку из клуба. Фото: полиция Севастополя

«ОПЕРАТОРУ» ИЗ БАРА ГРОЗИТ СТАТЬЯ

Стоит заметить, что следователи УМВД Севастополя завели уголовное дело на человека, «слившего» в Сеть пикантное видео со скандальной вечеринки.

Ему светит уголовное дело по третьей части статьи 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». *Соцсеть запрещена на территории РФ и признана экстремистской (Прим. Ред.).

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