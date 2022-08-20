Над зданием было видно густой дым. Фото: "Крым без цензуры"/tg

Утром 20 августа в Севастополе произошла попытка атаки штаба Черноморского флота. Как сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев в своем telegram, беспилотник (БПЛА) появился над крышей здания по адресу Воронина,2 примерно в 08:17.

ДАННЫЕ О ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОПЫТКИ АТАКИ ШТАБА ЧФ В СЕВАСТОПОЛЕ

На многочисленных видео, которые в соцсетях публиковали жители Севастополя, видно, что над штабом ЧФ поднимался густой черный дым. А незадолго до этого в районе здания были слышны выстрелы.

- К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шёл низко. Жертв нет, - сообщил глава Севастополя.

Михаил Развожаев добавил, что в результате прилета беспилотника незначительные разрушения получила крыша здания Черноморского флота.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ: БЕСПИЛОТНИК БЫЛ СБИТ ПРЯМО НАД ШТАБОМ ЧФ

Однако вскоре губернатор Михаил Развожаев сделал важное уточнение.

- Беспилотник был отработан ПВН, (пост воздушной обороны флота). Сбили БПЛА прямо над штабом флота. Упал на кровлю и загорелся. Поражения не получилось. Молодцы ребята, - написал губернатор.

В результате ЧП никто не пострадал. Фото: telegram Михаила Развожаеа

КТО СТОИТ ЗА АТАКОЙ НА ЗДАНИЕ ШТАБА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА В СЕВАСТОПОЛЕ

Губернатор города-героя заявил, что за попыткой атаки здания Черноморского флота в Севастополе стоит Украина. Михаил Развожаев удивился упорству, с которым ВСУ продолжает попытки атаки военного объекта.

Напомним, сегодняшний случай – не первый. 31 июля здание штаба Черноморского флота также оказалась атаковано беспилотником. Тогда пострадали шесть человек.

Напомним, 19 августа над Севастополем были также сбиты несколько беспилотников.