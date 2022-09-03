В Крыму рассказали об уникальном белом дельфине

У азовки удивительный окрас. Фото: кадр видео Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Стать удачливым и счастливым просто – нужно приехать к морю, набраться терпения и ждать, когда из морских глубин вынырнет дельфин. Эта народная примета относится к рядовым китообразным, которые выглядят соответственно общепринятым стандартам, но что же произойдет, если дельфин окажется белым, как будто его щедро присыпали водостойкой сахарной пудрой? Можно предположить, что в этом случае счастливчикам гарантирована двойная порция удачи!

- Только посмотрите на эти уникальные кадры от очевидцев, которые недавно наблюдали необычное «собрание» азовок в Геленджике. Помимо того, что охотящиеся азовки очень лояльно отнеслись к присутствию людей, среди них была почти полностью белая особь — лейкист с частичной гипопигментацией кожи,- такой пост сопровождает видео в паблике Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».

Оказывается, что китообразные с пятнами, разводами и вкраплениями белого цвета — не такая большая редкость для Черного моря. Но, как правило, «белоснежки» - афалины и белобочки, которым необычный окрас передается по наследству. А вот среди азовок, или как их еще называют морских свиней, альбиносов очень мало.

- За время работы в Крыму нам посчастливилось уже много раз повстречаться с «нарядными» афалинами и белобочками, но подобная азовка повстречалась лишь единожды, - отмечают сотрудники Центра. - Возможно, что редкость встреч обусловлена скрытным образом жизни морских свиней, которые не так часто попадаются на глаза людям, хоть и живут в прибрежных районах, рядом с нами.

Дельфины-альбиносы, хоть нечасто, но все же осчастливливают людей, которые верят в Фортуну. Например, пару лет тому назад крымские ученые встретили израненную афалину-белоснежку в районе Тарханкута.

А вот свидание со скатом-хвостоколом, произошедшее на пляже в Керчи этим летом, принесло отдыхающим куда меньше положительных эмоции - детвора визжала так, что уши закладывало. Дело понятное, ведь если дельфинов называют улыбкой моря, то скатом считают представителями не совсем дружелюбного подводного мира, что вполне оправданно - если уколет своим хвостом, то мало не покажется - рана будет несколько дней болеть.

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