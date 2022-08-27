В Керчи скат-хвостокол устроил переполох на пляже

В Керчи на городском пляже люди отдыхают, а скаты добывают себе пропитание. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымский полуостров очень доброжелательно относится к своим гостям. Здесь нет ни диких кровожадных зверей, ни ненасытных акул, а Карадагский змей – это просто миф и не более. В море, если повезет, можно полюбоваться симпатичными дельфинами.

Считается, что в Крыму стоит больше всего нужно бояться плохой погоды, например сильного ливня, вызывающего подтопления, или шторма, который может запросто унести «банан» вместе с людьми.

На деле у Черного моря все-таки остались небольшие сюрпризы для детей и взрослых.

Морской кот. Фото: Анна Борисенко

На городском пляже Керчь шумный переполох устроил скат, который решил составить компанию отдыхающим. Рыбина, благодаря темной «мантии», которая очень красиво выглядит при движении в воде, напоминает некое мифическое существо. Если увидишь такого красавчиком, то невольно залюбуешься, но вот дети восприняли ската в штыки.

- Мама! А-а-а! – огласил весь пляж вопль ребенка, которому предложили погладить странную живность.

Встреча получилась короткой, но весьма эмоциональной. Скат учтиво позволил сделать несколько фотографий, снять видео, а затем удалился в море по своим делам.

В этот раз все остались целы и невредимы. Но так бывает не всегда, иногда после встречи со скатами смельчаки, которые захотели их пнуть ногой или схватить руками, становятся пациентами «Скорой помощи» - скаты, если им, что-то не понравилось, могут ранить человека своим шипом.

КОМПЕТЕНТНО

- Это - скат-хвостокол, еще одно название - морской кот, - рассказал КП-Крым Сергей Леонов, доцент кафедры экологии и зоологии КФУ им. В. И. Вернадского. - Ядовитый шип на хвосте для человека, как правило, не смертелен, но довольно болезненный. Морской кот – это донная рыба, которая использует шип исключительно для защиты если их потревожить - наступить или схватить. Скат-хвостокол, также как и шиповатый скат (морская лисица) обитают на глубине, а на мелководье приплывают, чтобы поохотиться. Любят песок, но встретиться могут везде.

Скаты, которые являются хрящевыми рыбами, родственными акулам, питается донными беспозвоночными и мелкой рыбой.

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