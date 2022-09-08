Сергею было 34 года. Страница "Вконтакте"

Вечером 6 сентября в поселке под Ялтой произошел шокирующий случай, после которого десятки людей вышли к зданию местного УМВД на пересечении улиц Кирова и Морской. Позже выяснилось, что виной всему стало жестокое убийство местного жителя, которое произошло в Гаспре. Одного из убийц сразу же после смертельной драки отпустили, что и вызвало народный гнев.

КП-Крым собрала всю имеющуюся на данный момент информацию о произошедшем.

Смертельная драка произошла рядом с «Автокафе». По видео с камер наблюдения заведения видно, что около 15 минут 34-летнего Сергея Сухова жестоко избивали. Затем ему нанесли множественные ножевые ранения. После этого, по информации республиканского Следкома, жертву загрузили в багажник и увезли в больницу. Нападавшие при этом скрылись, а Сергей скончался от полученных ранений.

Сергей был довольно развит физически, но справиться с двумя нападавшими он не смог. Страница "Вконтакте"

После случившегося одного из нападавших (предположительно, его зовут Владимир Киковец) задержали. Второй предполагаемый участник расправы Кирилл Гонтаренко проходил по делу как свидетель. После опроса его отпустили, что и вызвало негодование у десятков ялтинцев.

Судя по странице в соцсетях, погибший Сергей Сухов всегда вел активный образ жизни. Часто встречался с друзьями, катался на каяках, играл в футбол и отдыхал с палатками, часто посещал спортзал и занимался борьбой.

- Сережа был очень хорошим парнем, никогда никого не обижал и уж тем более в драки не лез, - рассказывает КП-Крым друг убитого Роман Загороднюк. – Всю свою жизнь парень занимался единоборствами, поэтому был достаточно крепким.

В последнее время Сергей жил с мамой и бабушкой, которые каждый вечер ждали его домой. Но когда произошла жуткая драка, семья сразу же забила тревогу.

По словам друга, жены и детей у мужчины не было, поэтому часто он проводил свободное время в кругу друзей и знакомых.

Еще один друг погибшего Михаил Лобачёв рассказал, что Сергей работал охранником в одном из кафе в Симеизе.

По словам друзей, погибший работал охранником в кафе. Фото: страница "Вконтакте"

С Кириллом Гонтаренко и Владимиром Киковцом, которых подозревают в жестоком преступлении, Сергей Сухов был знаком давно.

- Они все были друзья с детства, - утверждает Михаил Лобачёв.

О том, что приятели не поделили в тот вечер наши собеседники не знают.

Похороны Сергея Сухова должны пройти 9 сентября в Ялте.

Заметим, расследование убийства в Ялте взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Сейчас одному из нападавших предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По решению суда его взяли под стражу. Второй участник драки подозревается в убийстве, совершенном группой лиц. Решается вопрос об обращении в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.

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