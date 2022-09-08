Прокуратура взяла на контроль расследование резонансного убийства в Ялте

Примечательно, что предполагаемый участник конфликта Кирилл Гонтаренко в прошлом месяце получил знак отличия Ялтинского горсовета. Фото: Ялтинский городской совет

Прокуратура Крыма подключилась к делу о резонансном убийстве мужчины в Ялте. Ход расследования взял на контроль исполняющий обязанности прокурора республики Андрей Кулагин.

Напомним, речь идет о конфликте, произошедшем между тремя мужчинами возле одного из заведений общепита в Ялте. Предположительным участником потасовки является командир взвода алупкинской роты спецназа союза ветеранов сводного полка народного ополчения Крыма Кирилл Гонтаренко. Вместе со своим знакомым мужчина вступил в жесткую перепалку с 34-летним Сергеем Суховым.

Примечательно, что в августе этого года Кирилл Гонтаренко получил знак отличия Ялтинского горсовета за образцовое выполнение гражданского долга.

В ходе конфликта потерпевший получил множественные ножевые ранения. После этого мужчины, поняв, что натворили, отвезли Сергея в больницу, но помочь ему не удалось - ялтинец скончался. По некоторым данным, после допроса правоохранители отпустили Кирилла Контаренко, что вызвало бурю негодования у местных жителей.

Вечером 7 сентября топла протестующих собралась у здания МВД в Ялте с требованием об объективном рассмотрении дела. После этого Контаренко был повторно задержан, а дело передали из полиции в следственный комитет. Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поставил расследование дела на контроль.

На данный момент одному из участников конфликта предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

- В отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, с учетом обстоятельств совершенного преступления следственными органами будет дана надлежащая правовая оценка его действиям, - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Второй нападавший подозревается в убийстве, совершенном группой лиц. Сейчас решается вопрос об обращении в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.

Напомним, ранее появилось видео расправы над ялтинцем, после которого жители собрались возле здания МВД с требованием об объективном рассмотрении дела.