На имущество ялтинцев, совершивших жестокое убийство, собираются наложить арест

Предполагаемыми преступниками оказались 38-летний Кирилл Гонтаренко и 37-летний Владимир Кикавец. Фото: соцсети

В Ялте продолжается расследование жестокого убийства 34-летнего Сергея Сухова. Напомним, он погиб несколько дней назад.

По версии следствия, двое мужчин жестоко избили Сергея, затем его погрузили в багажник автомобиля. Позже его выгрузили у больницы с множественными ножевыми ранениями, от которых пострадавший в итоге скончался.

Видео с избиением Сергея попало на запись камер видеонаблюдения кафе и моментально разлетелось по соцсетям. На нем видно, что ни сотрудники заведения, ни прохожие не отреагировали на происходящее.

Убийство ялтинца вызвало широкий общественный резонанс. Местные жители, узнав, что полиция отпустила одного из подозреваемых в жестокой расправе, вышли на стихийный митинг к зданию МВД на улице Морской в Ялте и перекрыли дорогу.

После резонанса полиция задержала обоих участников преступления, а дело передали в СК. Сейчас им предъявлено обвинение по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Предполагаемыми преступниками оказались 37-летний Владимир Кикавец и 38-летний Кирилл Гонтаренко.

В СК рассказали, что конфликт между мужчинами вспыхнул во время совместного употребления алкоголя. По словам знакомых погибшего, одного из обвиняемых в жестоком убийстве Сергей знал с детства.

Как мы писали ранее, Кирилл Гонтаренко является бизнесменом и даже выигрывал три госконтракта. Его приятель Владимир Кикавец несколько лет назад перебрался в Крым с Донбасса. Чем он зарабатывал на жизнь, пока не известно.

В СК не исключили, что на имущество, которым владеют предполагаемые преступники, может быть наложен арест.

- Решается вопрос о наложении ареста на их имущество с целью дальнейшего возмещения вреда потерпевшей стороне, - заявили в крымском Следкоме.

В ведомстве добавили, что следователи дадут правовую оценку действиям очевидцев, которые наблюдали за избиением Сергея Сухова, но не вызвали полицию.

Расследование резонансного убийства находится на контроле центрального аппарата СК России и лично Александра Бастрыкина.

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