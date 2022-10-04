Герои останутся в наших сердцах: в Крыму выпустили масштабный патриотический клип на кавер-версию песни SHAMAN

Съемки клипа проходили в симферопольском парке имени Гагарина. Фото: скриншот видео

Российский певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, вот уже несколько месяцев «взрывает» музыкальные чарты, и по праву завоевал популярность одного из главных патриотических артистов страны. Самыми полюбившимися россиянам песнями исполнителя стали композиции «Я русский» и «Встанем», посвященная героям Великой Отечественной войны. В нынешнее непростое время гражданам страны как никогда важно помнить о своих корнях, поэтому неудивительно, что такие песни быстро завоевали любовь слушателей.

Отдать дань героям и поддержать творчество SHAMANа решили и в Крыму. Музыкант Сергей Закамалдин из Симферополя, который ко всему прочему является и ведущим новостей на радио «КП-Крым», совместно с кадетами, ветеранами и членами патриотических организаций выпустил клип на кавер-версию хита Ярослава Дронова «Встанем».

ОТДАЛИ ДАНЬ ПАМЯТИ ВОИНАМ

Как рассказывает сам Сергей Закамалдин, записать кавер-версию на патриотическую песню он решил, потому что сейчас как никогда важно оказать поддержку героям, участвующим в защите Родины. По мнению музыканта, именно за такими песнями будущее.

Съемки проходили в Симферополе у мемориального комплекса Вечный огонь в парке имени Гагарина. Место было выбрано не случайно.

Идея снять клип на кавер-версию патриотической песни пришла к Сергею не случайно Фото: Ольга ТОЛМАЧЕВА

- Поскольку песня патриотическая, решено было снять масштабную сцену, где бы дети и ветераны отдали дань памяти воинам, - говорит Сергей.

Участие в съемках приняли ученики и кадеты школ №12 и №29, Симферополькой академической гимназии, а также ветераны Региональной общественной организации «Союз пограничников Крыма», Крымского Республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство», «Объединенный Крымский союз ветеранов Афганистана и других локальных войн - воинов-интернационалистов», а также члены "Военно-патриотического клуба «Варяг» РОО "Союза пограничников Крыма".

В съемках участвовали кадеты, ветераны и члены патриотических организаций Фото: Ольга ТОЛМАЧЕВА

При просмотре клипа тяжело сдержать эмоции, вспоминая о том, что наши соотечественники сейчас защищают страну также, как и 77 лет назад. В конце видео показаны фотографии героев из Крыма и Севастополя, погибших во время спецоперации. Как отмечает Сергей Закамалдин, патриотическая тема ему близка, ведь о подвигах солдат ему еще в детстве рассказывал дедушка - ветеран Великой Отечественной войны.

- Нужно знать свою историю, ведь, как говорил Михаил Ломоносов: «Народ, который не знает своего прошлого, не имеет будущего», - подчеркнул Сергей.

ПРОХОЖИЕ УЗНАВАЛИ ПЕСНЮ

Съемки клипа привлекали внимание и обычных симферопольцев, так как проходили в общественном месте.

- Прохожие узнавали песню и просились поучаствовать в массовой сцене, пройти вместе с нами. Поэтому все получилось таким масштабным, - рассказал крымский музыкант и ведущий новостей «КП-Крым».

Напомним, в качестве патриотического исполнителя 30-летний уроженец Тульской области Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN уже на протяжении двух лет, прославился на всю страну в начале 2022 года. Песню «Встанем» музыкант написал ко Дню защитника Отечества, однако, днем позже началась специальная военная операция на Украине, и песня обрела новый смысл.

На российской сцене музыкант не новичок - еще в 2013 году он участвовал в телевизионном проекте «Фактор А», а годом позже занял второе место в шоу «Голос». Стоит отметить, что успех пришел к Ярославу не сразу - несколько лет он зарабатывал на жизнь, выступая в кавер-группе, а широкую популярность обрел лишь в прошлом году благодаря Интернету. Теперь же кавер-версии музыканты делают на песни самого Ярослава.

Выражаем слова благодарности Администрации Симферополя за помощь в организации места съёмок, а также всем крымчанам и гостям полуострова, которые в этот день были с нами и остались неравнодушными массовой съёмкой видеоклипа!

Уверен, что будущее за патриотическими песнями! Как сказал М.С. Ломоносов "Народ, который не знает свою историю, не имеет будущего!" Задумайтесь над этими словами... Прошу Вас показать видеоклип родственникам, коллегам и друзьям, чтобы они хоть на миг прониклись историей нашего великого народа и героями нашего времени! Пусть над нами всегда будет мирное небо над головой! Доброты, света и уюта в каждый дом!

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