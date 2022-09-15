В Крыму сняли клип на кавер-версию патриотической песни SHAMAN

В съемках принимали участие люди, связавшие свою жизнь со службой России - крымские военнослужащие и кадеты Фото: Ольга ТОЛМАЧЕВА

Певец SHAMAN, вмиг завоевавший популярность по всей России, имеет все шансы стать одним из главных патриотических музыкантов страны. Полюбили певца и в Крыму. В августе 2022 года SHAMAN выступил на фестивале «Таврида-Арт» и отыграл концерты в четырех городах полуострова - раскуплены были все билеты.

Самыми популярными песнями артиста, несомненно, являются песни «Я русский» и «Встанем». Последняя стала своеобразным гимном россиян, гордящихся мужеством своих предков. Она посвящена героям Великой Отечественной войны.

Отдать дань героям решили и в Крыму, сняв кавер-клип на патриотическую песню вместе с кадетами и ветеранами. Перепел хит SHAMANа «Встанем» музыкант Сергей Закамалдин, который, к слову, является радиоведущим «Комсомольской правды».

Исполнил кавер на патриотическую песню Сергей Закамалдин - ведущий новостей «КП-Крым» Фото: Ольга ТОЛМАЧЕВА

Съемки проходили в Симферополе у мемориального комплекса Вечный огонь. Участие в них приняли ученики и кадеты школ №12 и №29, Симферополькой академической гимназии, а также ветераны Региональной общественной организации «Союз пограничников Крыма», Крымского Республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство», «Объединенный Крымский союз ветеранов Афганистана и других локальных войн - воинов-интернационалистов», а также члены региональной общественной организации «Общество спасения на водах республики Крым».

Как отмечают создатели патриотического кавера, клип выйдет в течение двух недель.

Напомним, 30-летний уроженец Тульской области Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, стал известен публике еще в 2013 году после участия в телевизионном шоу «Фактор А». Годом позже музыкант занял второе место в проекте «Голос», но широкую известность получил благодаря Интернету. Все свои песни SHAMAN пишет самостоятельно, вкладывая в них душу, и публика, несомненно, это чувствует.