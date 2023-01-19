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Общество19 января 2023 11:11

Солнечная погода и теплое море: яркие фото с крещенских купаний в Херсонесе

В севастопольском Херсонесе 20 января прошли крещенские купания
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Православные отмечают 19 января один из важнейших праздников - Крещение Господне

Православные отмечают 19 января один из важнейших праздников - Крещение Господне

Фото: Юрий ЮГАНСОН

Православные христиане отмечают 19 января один из важнейших праздников - Крещение Господне. Наряду с Пасхой день крещения Иисуса Христа в реке Иордан свято чтят в церковном календаре.

Накануне праздника в Крыму организовали 29 мест для купания, а в Севастополе - семь. Во многих из них окунаться можно было, начиная с позднего вечера 18 января, однако, самые масштабные купания среди верующих состоялись с утра 19 января. Безопасность крещенских омовений обеспечивают спасатели, сотрудники полиции и медики, а также органы власти и добровольцы.

На месте дежурила бригада спасателей

На месте дежурила бригада спасателей

Фото: Юрий ЮГАНСОН

Купания были организованы с соблюдением всех мер безопасности

Купания были организованы с соблюдением всех мер безопасности

Фото: Юрий ЮГАНСОН

В Севастополе самые масштабные православные таинства и омовения по традиции проходят в Херсонесе. Как сообщили в пресс-службе государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический», принять участие в литургии с самого утра 19 января пришли более 2,5 тысяч верующих.

Принять участие в литургии с самого утра 19 января пришли более 2,5 тысяч верующих

Принять участие в литургии с самого утра 19 января пришли более 2,5 тысяч верующих

Фото: Юрий ЮГАНСОН

На праздничной литургии присутствовали директор музея-заповедника Елена Морозова, сенатор Совета Федерации РФ Екатерина Алтабаева, председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев и депутат Законодательного собрания города-героя Илья Журавлев.

На мероприятии присутствовали сенатор Совфеда РФ Екатерина Алтабаева, председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев и депутат Илья Журавлев

На мероприятии присутствовали сенатор Совфеда РФ Екатерина Алтабаева, председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев и депутат Илья Журавлев

Фото: Юрий ЮГАНСОН

В честь праздника состоялось богослужение в Свято-Владимирском кафедральном соборе. После завершения литургии верующие крымчане и севастопольцы совершили крестный ход к Карантинной бухте. Чин освящения воды возглавил протоиерей Севастопольского округа Сергий Халюта.

После завершения литургии верующие крымчане и севастопольцы совершили крестный ход к Карантинной бухте

После завершения литургии верующие крымчане и севастопольцы совершили крестный ход к Карантинной бухте

Фото: Юрий ЮГАНСОН

Крещенские купания в Херсонесе происходили прямо в море. После освящения воды по традиции началось троекратное окунание верующих.

Море 19 января было достаточно теплым

Море 19 января было достаточно теплым

Фото: Юрий ЮГАНСОН

Во многих регионах России в это время правят бал Крещенские морозы, однако, жителям полуострова погода благоволила - утро выдалось солнечным и теплым. Приятной для купаний была и морская вода.

Погода сегодня благоволила теплом

Погода сегодня благоволила теплом

Фото: Юрий ЮГАНСОН

Крещение Господне - важный праздник для всех верующих

Крещение Господне - важный праздник для всех верующих

Фото: Юрий ЮГАНСОН

Напомним, крещенские купания в Карантинной бухте Херсонеса будут организованы сегодня, 19 января, до 20:00. Вход на территорию музея-заповедника свободный.

Священное таинство омовения с самого утра собрало сотни людей

Священное таинство омовения с самого утра собрало сотни людей

Фото: Юрий ЮГАНСОН

Празднование Крещения в Херсонесе - одно из самых масштабных на полуострове

Празднование Крещения в Херсонесе - одно из самых масштабных на полуострове

Фото: Юрий ЮГАНСОН

Праздник объединил жителей полуострова

Праздник объединил жителей полуострова

Фото: Юрий ЮГАНСОН

Купались прямо в море

Купались прямо в море

Фото: Юрий ЮГАНСОН

И так сразу не подумаешь, что на дворе зима

И так сразу не подумаешь, что на дворе зима

Фото: Юрий ЮГАНСОН

Ранее «Комсомолка» подробно рассказывала, где верующие могут окунуться в Крыму и Севастополе.

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