Солнечная погода и теплое море: яркие фото с крещенских купаний в Херсонесе

Православные отмечают 19 января один из важнейших праздников - Крещение Господне Фото: Юрий ЮГАНСОН

Православные христиане отмечают 19 января один из важнейших праздников - Крещение Господне. Наряду с Пасхой день крещения Иисуса Христа в реке Иордан свято чтят в церковном календаре.

Накануне праздника в Крыму организовали 29 мест для купания, а в Севастополе - семь. Во многих из них окунаться можно было, начиная с позднего вечера 18 января, однако, самые масштабные купания среди верующих состоялись с утра 19 января. Безопасность крещенских омовений обеспечивают спасатели, сотрудники полиции и медики, а также органы власти и добровольцы.

На месте дежурила бригада спасателей Фото: Юрий ЮГАНСОН

Купания были организованы с соблюдением всех мер безопасности Фото: Юрий ЮГАНСОН

В Севастополе самые масштабные православные таинства и омовения по традиции проходят в Херсонесе. Как сообщили в пресс-службе государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический», принять участие в литургии с самого утра 19 января пришли более 2,5 тысяч верующих.

Принять участие в литургии с самого утра 19 января пришли более 2,5 тысяч верующих Фото: Юрий ЮГАНСОН

На праздничной литургии присутствовали директор музея-заповедника Елена Морозова, сенатор Совета Федерации РФ Екатерина Алтабаева, председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев и депутат Законодательного собрания города-героя Илья Журавлев.

На мероприятии присутствовали сенатор Совфеда РФ Екатерина Алтабаева, председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев и депутат Илья Журавлев Фото: Юрий ЮГАНСОН

В честь праздника состоялось богослужение в Свято-Владимирском кафедральном соборе. После завершения литургии верующие крымчане и севастопольцы совершили крестный ход к Карантинной бухте. Чин освящения воды возглавил протоиерей Севастопольского округа Сергий Халюта.

После завершения литургии верующие крымчане и севастопольцы совершили крестный ход к Карантинной бухте Фото: Юрий ЮГАНСОН

Крещенские купания в Херсонесе происходили прямо в море. После освящения воды по традиции началось троекратное окунание верующих.

Море 19 января было достаточно теплым Фото: Юрий ЮГАНСОН

Во многих регионах России в это время правят бал Крещенские морозы, однако, жителям полуострова погода благоволила - утро выдалось солнечным и теплым. Приятной для купаний была и морская вода.

Погода сегодня благоволила теплом Фото: Юрий ЮГАНСОН

Крещение Господне - важный праздник для всех верующих Фото: Юрий ЮГАНСОН

Напомним, крещенские купания в Карантинной бухте Херсонеса будут организованы сегодня, 19 января, до 20:00. Вход на территорию музея-заповедника свободный.

Священное таинство омовения с самого утра собрало сотни людей Фото: Юрий ЮГАНСОН

Празднование Крещения в Херсонесе - одно из самых масштабных на полуострове Фото: Юрий ЮГАНСОН

Праздник объединил жителей полуострова Фото: Юрий ЮГАНСОН

Купались прямо в море Фото: Юрий ЮГАНСОН

И так сразу не подумаешь, что на дворе зима Фото: Юрий ЮГАНСОН

Ранее «Комсомолка» подробно рассказывала, где верующие могут окунуться в Крыму и Севастополе.

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