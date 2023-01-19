Солнечная погода и теплое море: яркие фото с крещенских купаний в Херсонесе

Православные отмечают 19 января один из важнейших праздников - Крещение Господне
Фото: Юрий ЮГАНСОН
Православные христиане отмечают 19 января один из важнейших праздников - Крещение Господне. Наряду с Пасхой день крещения Иисуса Христа в реке Иордан свято чтят в церковном календаре.
Накануне праздника в Крыму организовали 29 мест для купания, а в Севастополе - семь. Во многих из них окунаться можно было, начиная с позднего вечера 18 января, однако, самые масштабные купания среди верующих состоялись с утра 19 января. Безопасность крещенских омовений обеспечивают спасатели, сотрудники полиции и медики, а также органы власти и добровольцы.
На месте дежурила бригада спасателей
Фото: Юрий ЮГАНСОН
Купания были организованы с соблюдением всех мер безопасности
Фото: Юрий ЮГАНСОН
В Севастополе самые масштабные православные таинства и омовения по традиции проходят в Херсонесе. Как сообщили в пресс-службе государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический», принять участие в литургии с самого утра 19 января пришли более 2,5 тысяч верующих.
Принять участие в литургии с самого утра 19 января пришли более 2,5 тысяч верующих
Фото: Юрий ЮГАНСОН
На праздничной литургии присутствовали директор музея-заповедника Елена Морозова, сенатор Совета Федерации РФ Екатерина Алтабаева, председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев и депутат Законодательного собрания города-героя Илья Журавлев.
На мероприятии присутствовали сенатор Совфеда РФ Екатерина Алтабаева, председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев и депутат Илья Журавлев
Фото: Юрий ЮГАНСОН
В честь праздника состоялось богослужение в Свято-Владимирском кафедральном соборе. После завершения литургии верующие крымчане и севастопольцы совершили крестный ход к Карантинной бухте. Чин освящения воды возглавил протоиерей Севастопольского округа Сергий Халюта.
После завершения литургии верующие крымчане и севастопольцы совершили крестный ход к Карантинной бухте
Фото: Юрий ЮГАНСОН
Крещенские купания в Херсонесе происходили прямо в море. После освящения воды по традиции началось троекратное окунание верующих.
Море 19 января было достаточно теплым
Фото: Юрий ЮГАНСОН
Во многих регионах России в это время правят бал Крещенские морозы, однако, жителям полуострова погода благоволила - утро выдалось солнечным и теплым. Приятной для купаний была и морская вода.
Погода сегодня благоволила теплом
Фото: Юрий ЮГАНСОН
Крещение Господне - важный праздник для всех верующих
Фото: Юрий ЮГАНСОН
Напомним, крещенские купания в Карантинной бухте Херсонеса будут организованы сегодня, 19 января, до 20:00. Вход на территорию музея-заповедника свободный.
Священное таинство омовения с самого утра собрало сотни людей
Фото: Юрий ЮГАНСОН
Празднование Крещения в Херсонесе - одно из самых масштабных на полуострове
Фото: Юрий ЮГАНСОН
Праздник объединил жителей полуострова
Фото: Юрий ЮГАНСОН
Купались прямо в море
Фото: Юрий ЮГАНСОН
И так сразу не подумаешь, что на дворе зима
Фото: Юрий ЮГАНСОН
Ранее «Комсомолка» подробно рассказывала, где верующие могут окунуться в Крыму и Севастополе.
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