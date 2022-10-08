Имеющихся запасов топлива хватит на два месяца, поэтому никого повода для излишнего ажиотажа нет. Но некоторые автомобилисты все же решили заправиться впрок. Фото: читатель "КП"

После повреждения Крымского моста, которое произошло 8 октября, некоторые жители полуострова начали активно скупать топливо и продукты. Напомним, пожар произошел ранним утром. К счастью, арки моста не пострадали, а значит восстановление конструкции не займет много времени.

Несмотря на то, что поводов для паники нет, некоторые крымчане и гости полуострова решили запастись провиантом впрок. «Комсомолка» узнала, какая ситуация в Крыму после ЧП на Крымском мосту.

В настоящий момент на многих АЗС на полуострове можно наблюдать очереди из автомобилистов. Вереницы из машин можно наблюдать как в Симферополе, так и в других городах.

Например, так дела сейчас обстоят на АЗС в Феодосии.

Такая ситуация на заправке в Феодосии Фото: Надежда ДАЦЮК

- У нас запас топлива на два месяца. Что касается запаса продуктов питания и бакалеи, то он больше чем на 40 дней. Поэтому ажиотаж совершенно ни к чему. Повторюсь, запас у нас более чем достаточен. Весь Крым – обеспечен, - заявил премьер-министр Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Крымчан призывают не верить фейкам, распространяемым в украинских пабликах.

- Информация об ограничении продажи товаров в Крыму не соответствует действительности, - заявил советник главы Республики Крым Олег Крючков.

К сожалению, некоторые крымчане все-таки ринулись в магазины, создавая тем самым необоснованный ажиотаж.

Особым спросом пользуется бакалейная группа товаров

- Сахар скупили, но мука еще есть, - рассказал «КП» читатель Сергей. – Очередь в магазине для выходных, конечно, большая, но не сказать, что огромная.

Стоит заметить, что в ближайшее время между полуостровом и материком будет запущена паромная переправа. Кроме того, есть сухопутный коридор через новые регионы.

Стоит заметить, что ситуация с ажиотажем на бензин возникла и в Севастополе.

- Поступают сигналы, что люди на заправках пытаются покупать бензин под запас канистрами. Чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж: бензин в канистры отпускаться не будет, - писал в своем telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Однако вскоре он заявил, что все ограничения на отпуск топлива на АЗС были сняты.

- Официально подтверждены логистические поставки топлива и бакалейных товаров через освобождённые территории, - уточнил губернатор города-героя, добавив, что никакого дефицита нет и не будет.

Михаил Развожаев добавил, что прокуратура будет тщательно следить за попытками спекуляций. Кроме того, надзорное ведомство будет внимательно наблюдать за уровнем цен. Попытки нажиться на ситуации будут тщательно пресекаться.

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