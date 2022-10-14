Жительницу Крыма задержали за призывы к насилию над русскими

Фото: пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю

30-летнюю жительницу Крыма задержали за призывы к осуществлению экстремисткой деятельности и дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по РК и Севастополю.

Установлено, что керчанка оставила в групповом телеграм-чате комментарии, в которых содержались призывы «к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности (русских)».

– Следственным отделом УФСБ в отношении жительницы Керчи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 УК РФ, – говорится в сообщении.

Женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, решается вопрос о привлечении керчанки к административной ответственности за дискредитацию российских Вооруженных сил (статья 20.3.3 КоАП РФ).

Напомним, в начале октября полиция совместно с ФСБ задержала обладательницу титула «Миссис Крым», исполнившую националистическую песню. Впоследствии Ольга Валеева и ее подруга извинились перед всеми, кого оскорбило их пение.

В сентябре в Крыму вынесли приговор организаторам свадьбы, на которой гости танцевали под гимн украинских националистов. Тогда к ответственности привлекли шесть человек.

В августе посетителя крымского караоке-бара, попросившего включить песню в поддержку ВСУ, оштрафовали на 50 тысяч рублей. Мужчина заказал диджею националистический трек.

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