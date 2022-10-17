Школы, детсады и суды Керчи эвакуируют из-за «минирования» 17 октября

После каждого тревожного сообщения на место отправляются правоохранители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 17 октября суды Керчи вновь эвакуируют из-за анонимных сообщений о минировании.

- Сегодня сообщения снова поступают в суды, - сообщили «‎КП»-Крым в пресс-службе Судебного департамента в Республике Крым.

Кроме того, по той же причине проводится эвакуация во всех детсадах, школах и колледжах города. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Напомним, на прошлой неделе утро в учебных учреждениях Керчи несколько дней подряд начиналось аналогично: после сообщений о минировании учеников эвакуировали отправляли по домам, на местах проводили проверку правоохранители. Из-за регулярных срывов занятий власти Крыма не исключали перевод некоторых учреждений на удаленное обучение, однако позже от этой затеи отказались. Вместо этого были усилены меры контроля и безопасности.

- Все школы находятся под контролем правоохранительных органов. Руководство образовательных учреждений работает согласно полученным инструкциям. Проводится осмотр и опечатывание помещений на ночное время. Это позволяет обеспечить безопасность периметра учебных заведений. Сотрудниками МВД будет проведен дополнительный инструктаж по всем вопросам, - заявил ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Напомним, волна лжеминирований в Крыму продолжается с февраля. Неизвестные сообщают о минировании школ, детских садов, лечебных учреждений, зданий суда и торговых центров. По каждому случаю правоохранители проводят проверку.

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