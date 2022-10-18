Обе стороны уверены, что девочка должна жить с ними. Фото: Евгений Стоянов, соцсети

Скандал, вокруг судьбы 11-месячной Лизы, которую опека собирается изъять из приемной семьи и отдать невесть откуда взявшемуся биологическому отцу с сомнительным прошлым, не утихает. Напомним, что у новых родителей, которые души в ней не чают, девочка прожила восемь месяцев, и вдруг в их счастливой жизни появился 39-летний Роман Р. С «багажом» из судимости «за наркотики», без работы и постоянного заработка. И не просто «пришел познакомиться», а явился – чего совершенно никак невозможно было ожидать -с предписанием, официально разрешающим ему забрать дочь. Как такое могло случиться? И что же теперь будет с малышкой?

ОКАЗАЛАСЬ В ДЕТДОМЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ МАТЕРИ

Судьба почти сразу показала девочке, что может быть злодейкой. Мама малышки умерла спустя полтора месяца после рождения дочери. Это произошло 13 декабря 2021 года. Говорят, свела счеты со своей нелегкой и не очень благополучной жизнью. Но на эту тему никто особо говорить сейчас не хочет: что было, то было. В графе об отце в свидетельстве о рождении девочки стоял прочерк. В итоге никому не нужный ребенок оказался в детском доме. А через месяц, в январе 2022-го, ее забрали в приемную семью.

Счастливыми родителями стали Юлия и Юрий Никулины, которые стояли в очереди на опекунство полтора года.

- Мы очень давно хотели ребенка. Но так получилось, что своих детей у нас нет. Не поучилось родить. Мы с мужем долго решались на приемного ребенка, нужно было внутренне быть к этому полностью готовыми, - поделилась с «КП»-Крым 32-летняя Юлия Никулина.

Когда семья впервые увидела милую кроху с зелеными глазами, их сердце дрогнуло. Будущих родителей не испугало даже то, что у малышки были подозрения на хроническую инфекцию. К счастью, позже диагноз не подтвердился.

18 января Юлия официально стала опекуном малышки. На тот момент девочке было всего два с половиной месяца. Юлия и Юрий решили назвать приемную дочь Лизой. У девочки началась новая жизнь.

В приемной семье девочка успела подружиться не только с Никулиными, но и с их котом Фото: Ирина ГЕРЦ

- Малышка быстро привыкла к нам, узнает, когда видит, знает наши голоса, знает кто свой, а кто чужой. Доченька у нас очень активная, упорная и старательная. Любит наблюдать за птицами, очень любит нашего кота, он вызывает у нее восторг, - рассказывает Юлия, грустно улыбаясь.

ПРАВОВАЯ КОЛЛИЗИЯ

29 апреля суд – такова процедура- удовлетворил иск о признании семьи Никулиных законными родителями Лизы. Но радость счастливых супругов была недолгой. Оказалось, что о своих правах на ребенка заявил «свалившийся с потолка» биологический отец Лизы. И опека встала на его сторону. В апреле Департамент по делам семьи администрации Симферополя выпустил постановление, согласно которому Роман Р. был признан отцом ребенка. Причем обошлись без теста на отцовство: оказалось, в данном случае это не обязательно. Просто поговорили с соседями, те заверили, дескать да, была у мужика дама, с животом ходила. А Роман еще и справки из поликлиники принес, в которых зафиксировано, что именно он сдавал кровь как отец малышки, когда нужно было сделать какие-то анализы. Этого ювеналам хватило.

Мужчина собирается сдавать часть дома Фото: Евгений СТОЯНОВ

- Закон прописан так, что, если родная мама у ребенка есть, то отец, чтобы подтвердить отцовство, должен сдать анализ ДНК. Но, если мамы нет, ему достаточно привести свидетелей, которые подтвердят, что он отец. Получается нестыковка. - пояснила «Комсомолке» уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина Клюева. — Это уже не первый такой случай.

Детский омбудсмен, к которому обратились Никулины, попыталась помочь им оставить Лизу в их семье. После тревожного сигнала Ирины Клюевой проверку провела прокуратура. Но нарушений не нашла. Юлия и Юрий были шокировано, но бороться за приемную дочь не перестали. Ведь, по их мнению, вернуть девочку отцу – значит погубить ее.

БРОШУ ПИТЬ!

Роман живет в добротном доме в частном секторе на окраине Симферополя. Забора вокруг нет, зато вход в жилище охраняет небольшой песик, который принялся лаять при виде нежданных гостей. Визит корреспондента «КП»-Крым» к Роману совпал с приходом социальных работников. Им нужно выяснить, в каких условиях совсем скоро окажется 11-месячная девочка. Странно, что они не сделали этого раньше…

- Проходите, разуваться не нужно. У меня тут ремонт, проходите, смотрите, - радушно распахивает входную дверь Роман.

На первом этаже - санузел, кухня и довольно просторная комната. Жить можно, как говорится, если бы не запах «перегара». Роман не скрывает, мол, да. выпил накануне вечером, был не в лучшем виде.

- А что тут такого? Я же сейчас один, когда буду жить с дочкой, не буду себе такого позволять, - заверил он.

Роман живет в этом доме Фото: Евгений СТОЯНОВ

В доме чисто. Правда, со слов знакомых Романа, здесь часто бывают его родственники. Возможно, чистоту наводят именно они.

- Сидит на родительской шее, - дает нелестную характеристику Роману один из соседей. – А дом построил его отец.

«МЫ НАЗВАЛИ ЕЕ НАСТЕНЬКОЙ»

Социальные работники начинают расспрашивать: чем отец собирается кормить девочку, умеет ли он обращаться с малышами, на что будет жить?

Мужчина клянется, что проблем не будет.

- Вы знаете, что приемная семья назвала вашу дочку Лизой, как вы вообще относитесь к тому, что девочка жила с ними? – интересуется корреспондент «КП».

- Про Лизу знаю, но мы называли ее Настенькой, - с улыбкой отвечает мужчина. – К этой семье я отношусь хорошо, они и правда ее любят, тут я не спорю, да и людьми они мне кажутся хорошими.

- Так может быть не стоит забирать ее у них, девочка к ним привыкла?

- Ну нет, у ребенка все-таки есть родной отец!

Тем временем социальные работники продолжают расспросы:

- За что конкретно судим? За употребление или распространение? Сколько отсидел?

На эти вопросы он отвечает нехотя: да, отбывал наказание в колонии по «наркотической статье», а еще шесть лет состоял на учете у нарколога. И быстро переключается на душещипательную историю, которая должна показать его с другой, хорошей стороны.

- Пока мать Насти (Роман называет дочь этим именем. – Прим. Ред.) была беременна, она жила в этом доме со мной, - говорит. - Когда узнала, что в положении, стала думать об аборте. Я ей тогда ответил, что все-таки это грех. Ведь это убийство.

НЕ ДАЮТ ВИДЕТЬСЯ С ДОЧЕРЬЮ

Один из главных вопросов, которые возникают в этой ситуации: почему о притязаниях на отцовство Роман заявил спустя столько времени. Где он пропадал и почему объявился так нежданно-негаданно.

- Как только Настю забрали в детский дом, я сразу туда пришел, спросил, нужно ли что-то? Подгузники, например, но мне ответили: а ты вообще кто? Ты не отец и сказали больше не приходить, - вспоминает мужчина.

По его словам, он, узнав номер телефона Юлии, добивался встреч с дочерью и тогда, когда она оказалась в приемной семье.

- Меня игнорировали и не давали видеться с дочерью. У меня есть все эти сообщения в телефоне, - настаивает Роман.

Для него ситуация сдвинулась с мертвой точки после того как он нанял адвоката.

По словам Романа, семья Никулиных даже предлагала ему деньги, чтобы он отказался от своих прав на дочь.

- Мне даже посоветовали записать это на диктофон. Но я не хочу этого делать, зачем я буду подставлять людей, да и я их хорошо понимаю, - говорит отец Лизы.

«БУДУ СДАВАТЬ ЖИЛЬЕ В АРЕНДУ»

Из разговора с Романом становится понятно, что постоянного заработка у него нет. На вопросы об источниках дохода он отвечает либо туманной фразой «Бог дает», либо говорит, что ему помогают родственники. По словам Романа, его отец ремонтирует дома и квартиры. Иногда в бригаде с ним работает и он сам.

- Деньги будут, второй этаж буду сдавать в аренду, и вот еще пристрой есть, в выходные там поставят окна, я уже оплатил, - показывает свои владения Роман.

По словам мужчины, по профессии он сварщик. Правда, по специальности он почему-то не работает.

Во время разговора Роман курит одну сигарету за другой, а в какой-то момент решает покормить пса. Из грязной кастрюли достает ужасающего вида засохшую рыбу и кидает ее животному. Собака есть не стала, зато принялась жадно лопать кашу, оставшуюся в кастрюле. Кажется, эта сцена произвела на соцработников неприятное впечатление.

ДОМА У ЛИЗЫ

Юлия проводит все свободное время с приемной дочкой Фото: Ирина ГЕРЦ

Вокруг малышки Лизы пока другая обстановка - 2-комнатная квартира Никулиных, где живет еще один член семьи - взрослый кот-британец.

Здесь «КП» тоже побывала в гостях.

Юрию Никулину 35 лет. Он работает технологом в компании по производству строительных смесей. Его заработка хватает на то, чтобы Юлия могла целиком посвятить себя заботе о девочке.

- Мне кажется, что муж любит Лизу в десять раз больше, чем меня, и она его тоже. Когда он приходит с работы, она, хоть и не умеет бегать, готова чуть ли не лететь к нему, - с улыбкой говорит Юлия.

Спит Лиза в отдельной кроватке. Когда девочка засыпает, Юлия с мужем уходят в другую комнату, чтобы не мешать.

- У нее есть все: ванночка, свой шампунь, свои кремушки и даже книжки. Ей очень нравятся истории про животных - она уже узнает на картинках кошку, собаку, - умиляется женщина, готовая бороться за приемную дочь до конца.

СРОКИ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

А бороться Никулиным ох, как непросто. Вроде, и правы они, и о ребенке заботятся, но никак не могут добиться справедливости. 22 сентября Верховный суд Республики Крым отклонил иск Никулиных об удочерении.

В этой кроватки сейчас спит Лиза Фото: Ирина ГЕРЦ

- Суд не учел интересы ребенка, находившегося у меня 8 из 11 месяцев своей жизни. И не принял во внимание факты о социальном положении возможного биологического отца, - возмущается Юлия.

Но сдаваться супруги не планируют. Они подали еще один иск, об отмене постановления о признании отцовства Романа Р. Заседание по нему назначено на 7 ноября. До этого времени маленькая Лиза будет находиться у Никулиных.

По словам Юлии, в последний раз биологический отец девочки предпринимал попытку забрать дочь 7 октября.

- Но мы не отдали ему девочку, потому что он был в каком-то неадекватном состоянии. Он выпивает и выпивает постоянно, - сокрушается Юлия Никулина.

Также Юлия и Юрий составили петицию и призвали главу Республики Крым Сергея Аксенова вмешаться в ситуацию. На данный момент подписи под петицией поставили более восьми тысяч человек. Но правда пока на стороне Романа. Вот такая странность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мне предлагали деньги, чтобы я от нее отказался»: отец 11-месячной крымчанки, которую забирают из приемной семьи, рассказал, почему борется за дочь

Роман не скрывает, что имеет судимость и у него были проблемы с наркотиками (подробнее)