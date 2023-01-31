«Выпал снег, потому что Оля устроилась на работу»: скандальная обладательница титула «Миссис Крым» Ольга Валеева решила стать администратором в фитнес-центре

Титулованная Миссис Крым отметила, что уже давно нигде не работала. Фото: Личный архив Ольги Валеевой

Десятки тысяч подписчиков, комментарии и лайки, но на блогерстве далеко не уедешь. Так подумала и Ольга Валеева - женщина с яркой внешностью и с огненно-рыжими волосами, которая в прошлом году завоевала титул «Миссис Крым», чем не на шутку удивила многих зрителей шоу.

В начале лета шоу принесло ей много новых впечатлений и огромную популярность, но вместе с тем на Рыжулю, как она сама себя называла в соцсетях, вылилась тонна негатива. В интернете 35-летнюю блогершу обвиняли в пластических операциях, увеличенных губах, подкупе жюри и слишком большом количестве тату на теле. Мать двоих детей буквально затравили в Сети.

На днях у себя в блоге она поделилась новостью о том, что устроилась на новую работу. Несмотря на творческое и танцевальное прошлое, для профессии она выбрала должность администратора в фитнес-клубе Симферополя.

Фото: Личный архив Ольги Валеевой

- Сегодня утром выпал снег, потому что Оля устроилась на работу, - шутит блогер. - Представляете? Оля будет работать администратором в очень классном фитнес-парке. Сегодня у меня был первый день стажировки. Вот так вот. Вот такие вот новости.

Титулованная Миссис Крым отметила, что уже давно нигде не работала, поэтому решила разнообразить свою жизнь. К тому же, ее младшая дочка скоро пойдет в детский сад, и у нее появится свободное время.

Фото: Личный архив Ольги Валеевой

Напомним, после громкой новости о конкурсе красоты свою бешеную популярность Рыжуля подогрела видео, в котором она вместе с подругой, сидя на балконе, поет украинскую песню «Ой, у лузi червона калина». За исполнение националистического гимна участников батальона «Азов»* Валеевой пришлось заплатить крупный штраф и попрощаться с российским гражданством.

Оказалось, что все это время красотка жила без российского паспорта и имела украинское гражданство. Но, по ее словам, отсутствие документов не повлияет на ее трудоустройство.

*Организации признаны экстремистскими и запрещены на территории России.

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