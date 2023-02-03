В Севастополе нашли двух погибших дельфинов: они оказались не афалинами из Flipper

Поиски выброшенных из севастопольского дельфинария афалин ведутся уже три месяца - найти их пока не удалось. Но есть надежда, что животные живы. Фото: Центр реабилитации дельфинов "Безмятежное море"

Вот уже три месяца остается неизвестной судьба четырех афалин, бесчеловечным образом выброшенных из севастопольского дельфинария Flipper. Вечером 2 ноября владелец учреждения Владимир Калниболотский в Парке Победы «выпустил» животных, более десяти лет проживших в неволе, в открытое море. Случай возмутил весь полуостров. Ранним утром 3 ноября была организована масштабная операция по спасению афалин, однако, найти животных не удалось до сих пор.

Специалисты проверяют и каждого мертвого найденного дельфина - не является ли он одним из пропавших. К сожалению, случаи смерти млекопитающих на полуострове не редкость. Так, 2 февраля на побережье Севастополя обнаружили сразу двух погибших животных.

Одного выброшенного на берег дельфина в районе Парка Победы обнаружил местный житель. Полиция города-героя незамедлительно организовала проверку, но выяснилось, что это афалина не из Flipper. Как рассказали в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное море», у найденной самки не обнаружили ни чипа, ни каких-то похожих с пропавшей четверкой черт.

К сожалению, случаи гибели дельфинов - не редкость. Фото: Центр реабилитации дельфинов "Безмятежное море"

- Обращало на себя внимание глубокое проникающее ранение в брюшную полость, нанесенное плоским режущим предметом. Эти повреждения мы нередко находим у дельфинов, приловленных в рыболовные сети - таким способом рыбаки пытаются добиться того, чтобы тело утонуло и не выплыло на берег, - рассказали специалисты.

Мертвого дельфина позже нашли и в Балаклаве. Животное погибло трагически - самец белобочки, вероятно, проглотил рыболовную снасть. Сотрудники Центра реабилитации дельфинов отмечают, что такие случаи, к сожалению, не редкость.

- Дельфин оказался опутан леской, однако наибольшей проблемой, вероятнее всего, стала именно та снасть, которая была им проглочена - из пищевода также тянулась леска, которая крепко застряла внутри, - рассказали в «Безмятежном море».

Зачастую животные гибнут из-за рыболовных снастей. Фото: Центр реабилитации дельфинов "Безмятежное море"

Предотвратить гибель млекопитающих, к сожалению, практически невозможно. Спасти дельфину жизнь может лишь своевременное сообщение о таких случаях - в полицию или на горячую линию центра по номеру +7 (978) 032-68-52.

Что касается пропавших афалин из севастопольского дельфинария, то их поиски продолжаются с берега. Однако эксперты выражают уверенность, что животным все же удалось прибиться к дикой стае и помощь человека им уже не требуется.

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