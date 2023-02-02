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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 12:35

В Севастополе нашли мертвую афалину, которая могла быть выброшена из дельфинария Flipper

Все обстоятельства выясняют специалисты
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Специалисты выясняют, является ли мертвая афалина одной из четырех несчастных дельфинов из "Флиппера". Фото: пресс-служба полиции Севастополя

Специалисты выясняют, является ли мертвая афалина одной из четырех несчастных дельфинов из "Флиппера". Фото: пресс-служба полиции Севастополя

В Севастополе 2 февраля нашли мертвого дельфина, который может быть одним из четырех выброшенных в ноябре афалин. Как рассказали в пресс-службе полиции Севастополя, по данному факту уже проводится проверка.

Мертвое млекопитающее на берегу моря недалеко от Парка Победы обнаружил местный житель, который и обратился в полицию.

- На место происшествия незамедлительно направилась следственно-оперативная группа ОМВД России по Гагаринскому району совместно с представителем Севприроднадзора для установления обстоятельств гибели дельфина, а также относится ли данное животное к афалинам, которые ранее были выброшены из дельфинария Flipper, - рассказали в пресс-службе МВД.

Напомним, шокирующий случай произошел ровно четыре месяца назад. Вечером 2 ноября владелец дельфинария Flipper в Парке Победы выбросил в открытое море четырех афалин, более десяти лет, проживших в неволе. Ранним утром 3 ноября была организована масштабная операция по спасению афалин, однако, найти животных не удалось до сих пор.

Ранее эксперты высказывали уверенность, что с выброшенными афалинами все будет в порядке, так как имеются все основания предполагать, что млекопитающие все-таки прибились к дикой стае.

- Есть активная и любознательная пара дельфинов, с точки зрения проявления даже каких-то человеческих качеств. Мы за ними наблюдаем, они в стае диких животных, поэтому, мы уверены, что это те самые афалины из дельфинария и никакой опасности нет, - рассказывал «КП-Крым» специалист в части взаимодействия со СМИ Департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя Андрей Тихомиров.

На данный момент на месте, где был обнаружен мертвый дельфин, работают полицейские. А специалистам Севприроднадзора предстоит выяснить, является ли млекопитающее одним из бывших постояльцев горе-дельфинария.