В Севастополе нашли мертвую афалину, которая могла быть выброшена из дельфинария Flipper

Специалисты выясняют, является ли мертвая афалина одной из четырех несчастных дельфинов из "Флиппера". Фото: пресс-служба полиции Севастополя

В Севастополе 2 февраля нашли мертвого дельфина, который может быть одним из четырех выброшенных в ноябре афалин. Как рассказали в пресс-службе полиции Севастополя, по данному факту уже проводится проверка.

Мертвое млекопитающее на берегу моря недалеко от Парка Победы обнаружил местный житель, который и обратился в полицию.

- На место происшествия незамедлительно направилась следственно-оперативная группа ОМВД России по Гагаринскому району совместно с представителем Севприроднадзора для установления обстоятельств гибели дельфина, а также относится ли данное животное к афалинам, которые ранее были выброшены из дельфинария Flipper, - рассказали в пресс-службе МВД.

Напомним, шокирующий случай произошел ровно четыре месяца назад. Вечером 2 ноября владелец дельфинария Flipper в Парке Победы выбросил в открытое море четырех афалин, более десяти лет, проживших в неволе. Ранним утром 3 ноября была организована масштабная операция по спасению афалин, однако, найти животных не удалось до сих пор.

Ранее эксперты высказывали уверенность, что с выброшенными афалинами все будет в порядке, так как имеются все основания предполагать, что млекопитающие все-таки прибились к дикой стае.

- Есть активная и любознательная пара дельфинов, с точки зрения проявления даже каких-то человеческих качеств. Мы за ними наблюдаем, они в стае диких животных, поэтому, мы уверены, что это те самые афалины из дельфинария и никакой опасности нет, - рассказывал «КП-Крым» специалист в части взаимодействия со СМИ Департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя Андрей Тихомиров.

На данный момент на месте, где был обнаружен мертвый дельфин, работают полицейские. А специалистам Севприроднадзора предстоит выяснить, является ли млекопитающее одним из бывших постояльцев горе-дельфинария.