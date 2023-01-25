Прибились к дикой стае: эксперт рассказал о судьбе афалин, выброшенных из севастопольского дельфинария

Афалин ищут уже третий месяц, но теперь эксперты уверены, что помощь человека млекопитающим больше не нужна - они сумели адаптироваться к жизни в открытом море. Фото: личный архив тренера дельфинов Степана Оськина

История четырех афалин, которых в начале ноября прошлого года бесчеловечно выбросил из дельфинария его владелец Владимир Калниболотский, с большой долей вероятности будет иметь счастливый финал. Разумеется, только для самих животных.

Несмотря на то, что прошло уже почти три месяца, поиски четырех пропавших афалин в Севастополе продолжаются. При этом уже сейчас эксперты уверены - с млекопитающими все будет в порядке. Об этом «КП-Крым» рассказал специалист в части взаимодействия со СМИ Департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя Андрей Тихомиров.

На данный момент наблюдения за обитателями Черного моря ведутся только с берега. Этим занимаются несколько волонтеров - экологов, которые вызвались сами.

- Никакой операции по поискам, что мы выходим в море ежедневно, нет, - отметил Андрей Тихомиров, - Времени прошло уже достаточно много, поэтому мы считаем, что эти особи все же прижились в естественной среде и прибились к стае диких афалин.

Напомним, событие, которое шокировало не только Севастополь, но и Крым, произошло в городе-герое вечером 2 января. С пляжа в районе Парка Победы владелец дельфинария Flipper Владимир Калниболотский выбросил в открытое море четырех афалин, более десяти лет, проживших в неволе. Бесчеловечный поступок вызвал широкий общественный резонанс. К ситуации подключился губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Масштабную операцию по спасению афалин организовали ранним утром 3 ноября, но результатов она не принесла.

ДЕЛЬФИНЫ ВЫЖИЛИ В ЕСТЕСТВЕННОЙ СРЕДЕ

Как «Комсомолке» рассказывал бывший тренер севастопольского дельфинария Степан Оськин, на такой поступок владелец «Флиппера» решился из мести - он понимал, что животных отберут по суду. А эксперты твердили: дружелюбные афалины - Тоша, Майя, Зоя и Степа - не смогут выжить в естественной среде. Они привыкли к тому, что им не нужно добывать еду и знакомиться с дикими особями.

Однако «фантастическая четверка», видимо, превзошла ожидания специалистов. На воле Тоша, Зоя, Майя и Степа живут уже почти три месяца. За это время ни волонтеры, ни сотрудники научных сообществ и Севприроднадзора не нашли причин полагать, что афалинам необходима помощь человека.

- У всех дельфинов, которых нашли мертвыми за этот период, не было обнаружено ни чипа, ни каких-то похожих черт с животными из «Флиппера», поэтому, к счастью, точно известно - это другие млекопитающие, - отметил Андрей Тихомиров.

Специалисты уверены: жизням жестоко выброшенных афалин вряд ли что-то угрожает. Более того - судя по всему, они уже нашли себе друзей среди диких млекопитающих.

- Есть активная и любознательная пара дельфинов, с точки зрения проявления даже каких-то человеческих качеств. Мы за ними наблюдаем, они в стае диких животных, поэтому, мы уверены, что это те самые афалины из дельфинария и никакой опасности нет.

Разумеется, нельзя точно утверждать, что афалины, за которыми сейчас ведется наблюдение с севастопольских бухт - именно пропавшие животные из дельфинария Flipper. Однако по словам Андрея Тихомирова, есть все основания полагать, что млекопитающие все же прибились к стаям диких животных. Скорее всего, судьба двух других дельфинов сложилась так же благополучно.

ЧТО С ВИНОВНИКОМ?

Случай с дельфинами обернулся уголовным делом - полиция Севастополя сразу же возбудила его по статье за жестокое обращение с животными, а прокуратура города-героя поставила ситуацию на контроль.

По результатам прокурорской проверки, владельца дельфинария Flipper Владимира Калниболотского оштрафовали более, чем на 250 тысяч рублей. В отношении него были заведены «административки» за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и нарушение требований при осуществлении предпринимательской деятельности.

Расследование уголовного дела все еще продолжается.

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