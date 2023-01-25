Владельца севастопольского дельфинария, выбросившего четырех афалин в море, оштрафовали на 250 тысяч рублей

Продолжается расследование уголовного дела о жестоком обращении с животными Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Владелец севастопольского дельфинария Flipper, который в ноябре прошлого года выбросил в море ручных афалин, оштрафован на сумму свыше 250 тысяч рублей. Продолжается расследование уголовного дела о жестоком обращении с животными, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

– Установлено, что индивидуальный предприниматель, являющийся директором дельфинария, 2 ноября 2022 года выпустил в естественную природную среду четырех дельфинов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, – говорится в сообщении ведомства.

По данным прокуратуры, предприниматель нарушил условия лицензии, выданной Россельхознадзором на осуществление деятельности дельфинария.

– Вопреки требованиям законодательства об ответственном обращении с животными им не обеспечено содержание дельфинов в случае, если их использование в культурно-зрелищных целях невозможно, до наступления их естественной смерти, – отметили в надзорном ведомстве.

Отмечается также, что на момент прокурорской проверки в дельфинарии отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы на корма.

В отношении владельца млекопитающих были возбуждены административные дела по статье 8.35 КоАП РФ (Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных) и по части 3 и части 4 статьи 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением и грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением). По итогам рассмотрения дел предпринимателя оштрафовали на сумму свыше 250 тысяч рублей.

Кроме того, продолжается расследование уголовного дела о жестоком обращении с животными (статья 245 УК РФ). Расследование находится на контроле прокуратуры.

Напомним, вечером 2 ноября владелец дельфинария Flipper Владимир Калниболотский выбросил в открытое море четырех афалин, более десяти лет проживших в неволе. Бесчеловечный поступок вызвал широкий общественный резонанс. К ситуации подключился губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Масштабную операцию по спасению афалин организовали ранним утром 3 ноября.

Как ранее стало известно «КП-Крым», директор дельфинария Flipper мог решиться на бесчеловечный поступок из мести - афалин Степу, Тошу, Майю и Зою у него хотели забрать через суд.

Несмотря на усилия волонтеров и неравнодушных жителей, пропавших дельфинов до сих пор не нашли – ни живыми, ни мертвыми.

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