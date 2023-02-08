«Сходил в магазин и купил нож»: севастополец убил мужчину из-за спора о музыке

Вечером 23 сентября между мужчинами произошла словесная ссора «на почве разногласий в музыкальных предпочтениях». Фото: ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю
В Севастополе вынесли приговор жителю города, который зарезал мужчину в баре на проспекте Генерала Острякова. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.
– Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесФото: ГСУ ения обвинительного приговора 45–летнему жителю Балаклавского района Севастополя. Он признан виновным в совершении убийства, – говорится в сообщении.
Как уточнили в региональной прокуратуре, вечером 23 сентября между нетрезвым обвиняемым и ранее ему не знакомым потерпевшим произошла словесная ссора «на почве разногласий в музыкальных предпочтениях».
– В ходе ссоры злоумышленник сходил в магазин, где купил хозяйственный нож, а вернувшись, нанес им удар в область шеи своего оппонента, – рассказали в прокуратуре.
Мужчина скончался на месте.
Убийцу быстро вычислили и задержали. Как сообщалось, убегая, он бросил орудие убийства – нож был найден в ходе осмотра прилегающей территории следователями и криминалистами.
Ленинский районный суд Севастополя приговорил мужчину к восьми годам колонии строгого режима и взыскал с него более 1,5 млн рублей в пользу вдовы погибшего. Приговор еще не вступил в законную силу.
Ранее суд в Крыму вынес приговор мужчине, убившему родную мать. Он задушил женщину собачьим поводком в ходе пьяной ссоры.
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