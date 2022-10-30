Атаковавшие корабли в Севастополе беспилотники прошли по зерновому коридору

Утром 29 октября корабли Черноморского флота несколько часов отбивали атаки беспилотников Фото: Иван МАКЕЕВ

Беспилотники ВСУ, которые 29 октября атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе, были запущены с побережья в районе Одессы и прошли по маршруту зернового коридора. Как сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале, это подтвердила экспертиза обломков, поднятых с морского дна.

– По результатам восстановления считанной из памяти навигационного приемника информации, установлено, что запуск морских беспилотных аппаратов был осуществлен с побережья в районе города Одесса. В дальнейшем морские беспилотники двигались по зоне безопасности «зернового коридора», после чего изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе, – говорится в сообщении.

Вместе с тем, координаты движения одного из морских беспилотников указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности зернового коридора, отметили в ведомстве. Специалисты считают, что это может говорить о том, что беспилотники были запущены с борта гражданского судна, «зафрахтованного Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины».

Напомним, утром 29 октября севастопольцев разбудили громкие звуки работы ПВО. С 4:30 утра корабли Черноморского флота несколько часов отбивали атаки беспилотников. По данным властей, все выпущенные в сторону Севастополя БПЛА были уничтожены. Никто не пострадал.

Подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

В Минобороны РФ заявили, что подготовкой атаки руководили специалисты британских ВМС. Кроме того, по информации, озвученной представителем ведомства генерал-лейтенантом Игорем Конашенковым представители этого же подразделения ВМС Великобритании «принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

После атаки власти Севастополя приняли решение закрыть доступ к городским камерам видеонаблюдения. В целях безопасности трансляции будут доступны только спецслужбам. Также силовики займутся теми, кто несмотря на призывы властей, продолжал публиковать в соцсетях видео работы системы ПВО.

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