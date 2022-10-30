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Политика30 октября 2022 14:32

Атаковавшие корабли в Севастополе беспилотники прошли по зерновому коридору

В Минобороны заявили, что атаковавшие корабли в Севастополе беспилотники ВСУ прошли по зерновому коридору
Дмитрий Коренев
Утром 29 октября корабли Черноморского флота несколько часов отбивали атаки беспилотников

Утром 29 октября корабли Черноморского флота несколько часов отбивали атаки беспилотников

Фото: Иван МАКЕЕВ

Беспилотники ВСУ, которые 29 октября атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе, были запущены с побережья в районе Одессы и прошли по маршруту зернового коридора. Как сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале, это подтвердила экспертиза обломков, поднятых с морского дна.

– По результатам восстановления считанной из памяти навигационного приемника информации, установлено, что запуск морских беспилотных аппаратов был осуществлен с побережья в районе города Одесса. В дальнейшем морские беспилотники двигались по зоне безопасности «зернового коридора», после чего изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе, – говорится в сообщении.

Вместе с тем, координаты движения одного из морских беспилотников указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности зернового коридора, отметили в ведомстве. Специалисты считают, что это может говорить о том, что беспилотники были запущены с борта гражданского судна, «зафрахтованного Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины».

Напомним, утром 29 октября севастопольцев разбудили громкие звуки работы ПВО. С 4:30 утра корабли Черноморского флота несколько часов отбивали атаки беспилотников. По данным властей, все выпущенные в сторону Севастополя БПЛА были уничтожены. Никто не пострадал.

Подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

В Минобороны РФ заявили, что подготовкой атаки руководили специалисты британских ВМС. Кроме того, по информации, озвученной представителем ведомства генерал-лейтенантом Игорем Конашенковым представители этого же подразделения ВМС Великобритании «принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

После атаки власти Севастополя приняли решение закрыть доступ к городским камерам видеонаблюдения. В целях безопасности трансляции будут доступны только спецслужбам. Также силовики займутся теми, кто несмотря на призывы властей, продолжал публиковать в соцсетях видео работы системы ПВО.

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