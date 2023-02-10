Ситуация на дорогах Крыма 10 февраля 2023 года: какие трассы закрыты из-за непогоды

К такому количеству снега крымчане не привыкли. Фото: ГКУ РК «Служба автомобильных дорог»

Вот уже больше недели в Крыму бушует непогода: МЧС республики регулярно объявляет штормовые предупреждения, жители достают забытые зимние пуховики, а детишки радуются играм в снежки. Не благоволит природа автомобилистам, чьи водительские навыки регулярно проверяются на прочность.

Только за минувшие сутки, 9 февраля, из снежного плена пришлось вызволять 22 машины, в которых находились более 40 человек. А на прошлой неделе водители жаловались на непривычный для крымчан гололед и снежную кашу на дороге. В тех районах Крыма, где ситуация обстоит хуже всего, власти принимают решение ограничивать движение на дорогах.

«Комсомолка» выяснила, какие трассы закрыты из-за непогоды 10 февраля 2023 года.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК

Как рассказали в пресс-службе ГКУ РК «Служба автомобильных дорог», закрыты для движения в республике сейчас два участка дорог.

Так, водители не смогут проехать из Солнечной Долины до Краснокаменки по старой трассе Алушта - Судак - Феодосия. На данный момент дорожные рабочие очищают покрытие от сугробов.

Движение на самых заснеженных участках было решено временно перекрыть. Фото: ГКУ РК «Служба автомобильных дорог»

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН

10 февраля также ограничено движение в Черноморском районе на трассе Черноморское - Евпатория - Знаменское. Из-за снежных заносов здесь закрыт участок км 0 + км 13.

АЙ-ПЕТРИ

Дорога на Ай-Петри не только «опасна и трудна», но и чаще всего закрыта в зимний период. В пресс-службе дорожного ведомства напомнили, что участок трассы Ялта - Учан-Су - плато Ай-Петри перекрыт в обоих направлениях.

- Движение на данном участке временно ограничено для всех механических транспортных средств на период расчистки дороги от снега и до улучшения погодных условий, - подчеркнули в ГКУ РК «Служба автомобильных дорог».

Крымчанам напоминают о необходимости следить за дорожной обстановкой, а также ни в коем случае не садиться за руль автомобиля, не подготовленного к зиме.

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