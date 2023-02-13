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13 февраля 2023 15:40

«Был готов прийти на помощь и не имел врагов»: мать героя СВО поделилась воспоминаниями о сыне, чью могилу сожгли вандалы

Отважный молодой человек участвовал в спецоперации с самого ее начала, а 9 февраля 2023 года был награжден Орденом Мужества посмертно
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Владимир Цыгоний погиб в Херсонской области, выполняя свой воинский долг. Ему был всего 21 год. Фото предоставлено героем публикации

Владимир Цыгоний погиб в Херсонской области, выполняя свой воинский долг. Ему был всего 21 год. Фото предоставлено героем публикации

Крым всколыхнул шокирующий случай. В Евпатории на кладбище на Мирновском шоссе неизвестные подожгли могилу героя специальной военной операции - 21-летнего Владимира Цыгония, погибшего в Херсонской области в октябре 2022 года.

В том, кто мог решиться на такой циничный поступок, сейчас разбирается полиция. МВД Крыма уже возбудило уголовное дело по 224 статье УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Родственники героя шокированы произошедшим, ведь у военнослужащего, который всегда был готов прийти на помощь, не было недоброжелателей.

«КП-Крым» пообщалась с мамой погибшего героя. Она рассказала, каким был ее сын.

УЧАСТВОВАЛ В СПЕЦОПЕРАЦИИ С САМОГО НАЧАЛА

Владимир Цыгоний родился в 2001 году. Родители развелись, когда он был еще ребенком, поэтому воспитывали мальчика мама и бабушка. Будущий герой спецоперации всегда с уважением относился к окружающим и даже называл свою бабушку на «Вы». Как «Комсомолке» рассказала мама Владимира Людмила, он был единственным ребенком в семье и воспитывался женщинами. Поэтому всегда понимал, что должен быть опорой для своей семьи.

Мама погибшего военнослужащего хранит память о своем отважном сыне. Фото предоставлено героем публикации

Мама погибшего военнослужащего хранит память о своем отважном сыне. Фото предоставлено героем публикации

Владимир Цыгоний окончил техникум по специальности «компьютерные сети», а в 2021 году был был призван в армию на срочную службу - пошел служить в морскую пехоту - в 810-ю бригаду в Севастополе. Там позже принял присягу и подписал контракт, а 24 февраля 2022 года отправился защищать нашу страну. Сначала на донецком направлении, потом освобождал Мариуполь и Волноваху, а позже отправился на херсонское направление.

ВСЕГДА БЫЛ ГОТОВ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ

Как рассказывает мама погибшего парня, Владимир был щедрым и доброжелательным человеком, которому не были безразличны чужие трудности.

- У Вовы было много друзей - он всегда всех накормит, всем денег займет, всех приютит. Однажды он на автостанции ночью увидел девушку, которая пропустила последний автобус. Привел ее домой, сказал: «Мама, пусть она останется, ей негде ночевать». А утром проводил ее на автобус, купил билет.

Владимир Цыгоний служил в морской пехоте 810 бригады в Севастополе, а 24 февраля 2022 года отправился на спецоперацию. Фото предоставлено героем публикации

Владимир Цыгоний служил в морской пехоте 810 бригады в Севастополе, а 24 февраля 2022 года отправился на спецоперацию. Фото предоставлено героем публикации

НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ МУЖЕСТВА

Военнослужащий погиб 9 октября 2022 года, выполняя задачи специальной военной операции, на территории Херсонской области. Похоронили Владимира 18 октября этого же года на Аллее героев Евпаторийского кладбища. А 9 февраля 2023 года его семья получила награду - Орден Мужества. Посмертно.

Мама и бабушка погибшего военного регулярно бывали на его могиле - по воскресеньям. Это и наводит на мысли, что преступник, совершивший бесчеловечный поступок, мог знать об этом.

- Это все произошло в ночь на воскресенье. А именно в эти дни мы с его бабушкой ходим на кладбище. Я думаю, что этот поджог не зря устроили именно так - чтобы мы пришли к пепелищу, - рассказывает мама героя СВО.

Подозрений о том, кто мог быть причастен к поджогу у Людмилы нет - парень не имел врагов. Подруга погибшего Владимира Цыгония Александра Бурмистрова также ранее отмечала в разговоре с корреспондентом «Комсомолки», что молодой человек пользовался уважением у своих товарищей.

Как признается мама героя СВО, перенести такой удар спустя четыре месяца со дня похорон ей удается нелегко, ведь она еще не оправилась после смерти сына. Да и вряд ли сможет.

Такую ужасную картину увидела мама военнослужащего Людмила, когда пришла на кладбище. Фото предоставлено героем публикации

Такую ужасную картину увидела мама военнослужащего Людмила, когда пришла на кладбище. Фото предоставлено героем публикации

Восстановить могилу Владимира пообещали сотрудники евпаторийской администрации. На вопрос о том, могут ли оказать какую-то поддержку крымчане и редакция «КП-Крым», Людмила отвечает - не стоит.

- Я потеряла единственного сына, моему мальчику был всего лишь 21 год. Он у нас на всю семью один. И наша семья осталась без продолжения рода.

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