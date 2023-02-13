«Был готов прийти на помощь и не имел врагов»: мать героя СВО поделилась воспоминаниями о сыне, чью могилу сожгли вандалы

Владимир Цыгоний погиб в Херсонской области, выполняя свой воинский долг. Ему был всего 21 год. Фото предоставлено героем публикации

Крым всколыхнул шокирующий случай. В Евпатории на кладбище на Мирновском шоссе неизвестные подожгли могилу героя специальной военной операции - 21-летнего Владимира Цыгония, погибшего в Херсонской области в октябре 2022 года.

В том, кто мог решиться на такой циничный поступок, сейчас разбирается полиция. МВД Крыма уже возбудило уголовное дело по 224 статье УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Родственники героя шокированы произошедшим, ведь у военнослужащего, который всегда был готов прийти на помощь, не было недоброжелателей.

«КП-Крым» пообщалась с мамой погибшего героя. Она рассказала, каким был ее сын.

УЧАСТВОВАЛ В СПЕЦОПЕРАЦИИ С САМОГО НАЧАЛА

Владимир Цыгоний родился в 2001 году. Родители развелись, когда он был еще ребенком, поэтому воспитывали мальчика мама и бабушка. Будущий герой спецоперации всегда с уважением относился к окружающим и даже называл свою бабушку на «Вы». Как «Комсомолке» рассказала мама Владимира Людмила, он был единственным ребенком в семье и воспитывался женщинами. Поэтому всегда понимал, что должен быть опорой для своей семьи.

Мама погибшего военнослужащего хранит память о своем отважном сыне. Фото предоставлено героем публикации

Владимир Цыгоний окончил техникум по специальности «компьютерные сети», а в 2021 году был был призван в армию на срочную службу - пошел служить в морскую пехоту - в 810-ю бригаду в Севастополе. Там позже принял присягу и подписал контракт, а 24 февраля 2022 года отправился защищать нашу страну. Сначала на донецком направлении, потом освобождал Мариуполь и Волноваху, а позже отправился на херсонское направление.

ВСЕГДА БЫЛ ГОТОВ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ

Как рассказывает мама погибшего парня, Владимир был щедрым и доброжелательным человеком, которому не были безразличны чужие трудности.

- У Вовы было много друзей - он всегда всех накормит, всем денег займет, всех приютит. Однажды он на автостанции ночью увидел девушку, которая пропустила последний автобус. Привел ее домой, сказал: «Мама, пусть она останется, ей негде ночевать». А утром проводил ее на автобус, купил билет.

Владимир Цыгоний служил в морской пехоте 810 бригады в Севастополе, а 24 февраля 2022 года отправился на спецоперацию. Фото предоставлено героем публикации

НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ МУЖЕСТВА

Военнослужащий погиб 9 октября 2022 года, выполняя задачи специальной военной операции, на территории Херсонской области. Похоронили Владимира 18 октября этого же года на Аллее героев Евпаторийского кладбища. А 9 февраля 2023 года его семья получила награду - Орден Мужества. Посмертно.

Мама и бабушка погибшего военного регулярно бывали на его могиле - по воскресеньям. Это и наводит на мысли, что преступник, совершивший бесчеловечный поступок, мог знать об этом.

- Это все произошло в ночь на воскресенье. А именно в эти дни мы с его бабушкой ходим на кладбище. Я думаю, что этот поджог не зря устроили именно так - чтобы мы пришли к пепелищу, - рассказывает мама героя СВО.

Подозрений о том, кто мог быть причастен к поджогу у Людмилы нет - парень не имел врагов. Подруга погибшего Владимира Цыгония Александра Бурмистрова также ранее отмечала в разговоре с корреспондентом «Комсомолки», что молодой человек пользовался уважением у своих товарищей.

Как признается мама героя СВО, перенести такой удар спустя четыре месяца со дня похорон ей удается нелегко, ведь она еще не оправилась после смерти сына. Да и вряд ли сможет.

Такую ужасную картину увидела мама военнослужащего Людмила, когда пришла на кладбище. Фото предоставлено героем публикации

Восстановить могилу Владимира пообещали сотрудники евпаторийской администрации. На вопрос о том, могут ли оказать какую-то поддержку крымчане и редакция «КП-Крым», Людмила отвечает - не стоит.

- Я потеряла единственного сына, моему мальчику был всего лишь 21 год. Он у нас на всю семью один. И наша семья осталась без продолжения рода.

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