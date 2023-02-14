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14 февраля 2023 16:30

«Это наглая ложь»: мать героя СВО опровергла слухи о том, что его могилу мог поджечь сослуживец

На данный момент по факту чудовищного преступления проводится расследование. Результатов экспертиз пока нет
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Крымчанин Владимир Цыгоний участвовал в спецоперации с самого ее начала, а 9 февраля 2023 года был награжден Орденом Мужества посмертно. Фото предоставлено Людмилой Цыгоний

Крымчанин Владимир Цыгоний участвовал в спецоперации с самого ее начала, а 9 февраля 2023 года был награжден Орденом Мужества посмертно. Фото предоставлено Людмилой Цыгоний

В начале недели Крым всколыхнул шокирующий случай. На Евпаторийском кладбище неизвестные вандалы подожгли могилу героя специальной военной операции - 21-летнего Владимира Цыгония, погибшего в Херсонской области в октябре 2022 года.

По данному факту полиция Крыма возбудила уголовное дело по 244 статье УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Нельзя передать словами, насколько таким бесчеловечным поступком были обескуражены родственники героя, ведь у погибшего военнослужащего не было врагов.

Шокирующее событие произошло 12 февраля. Фото предоставлено Людмилой Цыгоний

Шокирующее событие произошло 12 февраля. Фото предоставлено Людмилой Цыгоний

Ранее мама героя СВО Людмила Цыгоний рассказывала, каким был ее сын: доброжелательный щедрый молодой человек, который всегда был готов прийти на помощь каждому. Владимир был единственным ребенком в семье, воспитывался женщинами - мамой и бабушкой - и понимал, что значит быть опорой своей семьи. На спецоперацию военный отправился с самого ее начала, а 9 октября 2022 года героически погиб, защищая нашу страну. 9 февраля Владимир Цыгоний был награжден Орденом Мужества. Посмертно.

Несмотря на то, что официальных комментариев по поводу расследования уголовного дела о поджоге могилы героя СВО не поступало, 14 февраля в некоторых Tg-каналах появились неподтвержденные данные о том, что замешан в преступлении мог быть бывший сослуживец Владимира Цыгония. Молодой человек якобы оставил зажженную лампаду на могиле героя СВО, которая упала и подожгла все вокруг.

ВСЕ ЛАМПАДЫ БЫЛИ ЦЕЛЫ

С подобными публикациями категорически не согласна мама погибшего военнослужащего Людмила Цыгоний. В беседе с корреспондентом «КП-Крым» женщина возмутилась - как вообще можно обвинять человека, находившегося на передовой вместе с ее сыном, в таких вещах.

- У Вовы есть сослуживец, и он действительно был на могиле. Но это случилось не по его вине. Следствие еще идет, нет результатов экспертиз. Этот парень с моим сыном в одном окопе на донецком направлении жил. Он не мог такого сделать! Такое ощущение, что кто-то просто пытается свалить на него вину, - сокрушается Людмила Цыгоний.

По словам мамы погибшего героя спецоперации, лампадки на могиле Владимира его родственники оставляли очень часто - вдали на цементе, да и в закрытом виде. Так было и в этот раз.

- На могиле Вовы остались те самые лампадки, они целые. Парень тут вообще не причем. Я ему сказала, чтоб он так это не оставлял и подал в суд, - поделилась мама героя СВО Владимира Цыгония.

Владимир Цыгоний 24 февраля 2022 года отправился защищать нашу страну. Он служил сначала на донецком, а потом на херсонском направлении. Фото предоставлено Людмилой Цыгоний

Владимир Цыгоний 24 февраля 2022 года отправился защищать нашу страну. Он служил сначала на донецком, а потом на херсонском направлении. Фото предоставлено Людмилой Цыгоний

НАГЛАЯ ЛОЖЬ

Как Людмила Цыгоний рассказала «КП-Крым», она не понимает, откуда вообще взялась информация о том, что сослуживец Владимира может быть причастен к этому преступлению.

- Это ложь, просто наглая ложь. А еще интересно, почему те, кто распространяет эти слухи, даже не позвонили мне? Зачем выставлять виноватым солдата, я не понимаю, - говорит Людмила.

В ничем не доказанную виновность сослуживца погибшего героя СВО не верит и знакомая обоих молодых людей Юлия Халимон. В беседе с «КП-Крым» девушка призналась: парень, которого пытаются выставить виноватым в Сети, просто не способен на такой шокирующий поступок. Ведь погибший Владимир Цыгоний был ему как брат.

- С момента гибели Вовы он звонит каждый день. Он и мухи не обидит, даже с родителями на «Вы» общается! Когда только узнал, что случилось, то безумно переживал, - рассказывает Юлия.

«Комсомолка» связалась с сослуживцем погибшего героя СВО (имя молодого человека мы не указываем по многим причинам, - прим.Ред.) однако, тот предпочел не отвечать на вопрос корреспондента.

- Извините, без комментариев, - сказал парень.

В пресс-службе МВД Крыма 14 февраля «Комсомолке» сообщили, что на данный момент расследование дела продолжается.

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