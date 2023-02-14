«Это наглая ложь»: мать героя СВО опровергла слухи о том, что его могилу мог поджечь сослуживец

Крымчанин Владимир Цыгоний участвовал в спецоперации с самого ее начала, а 9 февраля 2023 года был награжден Орденом Мужества посмертно. Фото предоставлено Людмилой Цыгоний

В начале недели Крым всколыхнул шокирующий случай. На Евпаторийском кладбище неизвестные вандалы подожгли могилу героя специальной военной операции - 21-летнего Владимира Цыгония, погибшего в Херсонской области в октябре 2022 года.

По данному факту полиция Крыма возбудила уголовное дело по 244 статье УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Нельзя передать словами, насколько таким бесчеловечным поступком были обескуражены родственники героя, ведь у погибшего военнослужащего не было врагов.

Шокирующее событие произошло 12 февраля. Фото предоставлено Людмилой Цыгоний

Ранее мама героя СВО Людмила Цыгоний рассказывала, каким был ее сын: доброжелательный щедрый молодой человек, который всегда был готов прийти на помощь каждому. Владимир был единственным ребенком в семье, воспитывался женщинами - мамой и бабушкой - и понимал, что значит быть опорой своей семьи. На спецоперацию военный отправился с самого ее начала, а 9 октября 2022 года героически погиб, защищая нашу страну. 9 февраля Владимир Цыгоний был награжден Орденом Мужества. Посмертно.

Несмотря на то, что официальных комментариев по поводу расследования уголовного дела о поджоге могилы героя СВО не поступало, 14 февраля в некоторых Tg-каналах появились неподтвержденные данные о том, что замешан в преступлении мог быть бывший сослуживец Владимира Цыгония. Молодой человек якобы оставил зажженную лампаду на могиле героя СВО, которая упала и подожгла все вокруг.

ВСЕ ЛАМПАДЫ БЫЛИ ЦЕЛЫ

С подобными публикациями категорически не согласна мама погибшего военнослужащего Людмила Цыгоний. В беседе с корреспондентом «КП-Крым» женщина возмутилась - как вообще можно обвинять человека, находившегося на передовой вместе с ее сыном, в таких вещах.

- У Вовы есть сослуживец, и он действительно был на могиле. Но это случилось не по его вине. Следствие еще идет, нет результатов экспертиз. Этот парень с моим сыном в одном окопе на донецком направлении жил. Он не мог такого сделать! Такое ощущение, что кто-то просто пытается свалить на него вину, - сокрушается Людмила Цыгоний.

По словам мамы погибшего героя спецоперации, лампадки на могиле Владимира его родственники оставляли очень часто - вдали на цементе, да и в закрытом виде. Так было и в этот раз.

- На могиле Вовы остались те самые лампадки, они целые. Парень тут вообще не причем. Я ему сказала, чтоб он так это не оставлял и подал в суд, - поделилась мама героя СВО Владимира Цыгония.

Владимир Цыгоний 24 февраля 2022 года отправился защищать нашу страну. Он служил сначала на донецком, а потом на херсонском направлении. Фото предоставлено Людмилой Цыгоний

НАГЛАЯ ЛОЖЬ

Как Людмила Цыгоний рассказала «КП-Крым», она не понимает, откуда вообще взялась информация о том, что сослуживец Владимира может быть причастен к этому преступлению.

- Это ложь, просто наглая ложь. А еще интересно, почему те, кто распространяет эти слухи, даже не позвонили мне? Зачем выставлять виноватым солдата, я не понимаю, - говорит Людмила.

В ничем не доказанную виновность сослуживца погибшего героя СВО не верит и знакомая обоих молодых людей Юлия Халимон. В беседе с «КП-Крым» девушка призналась: парень, которого пытаются выставить виноватым в Сети, просто не способен на такой шокирующий поступок. Ведь погибший Владимир Цыгоний был ему как брат.

- С момента гибели Вовы он звонит каждый день. Он и мухи не обидит, даже с родителями на «Вы» общается! Когда только узнал, что случилось, то безумно переживал, - рассказывает Юлия.

«Комсомолка» связалась с сослуживцем погибшего героя СВО (имя молодого человека мы не указываем по многим причинам, - прим.Ред.) однако, тот предпочел не отвечать на вопрос корреспондента.

- Извините, без комментариев, - сказал парень.

В пресс-службе МВД Крыма 14 февраля «Комсомолке» сообщили, что на данный момент расследование дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Евпатории неизвестные подожгли могилу 21-летнего героя спецоперации: рядом видели странного мужчину

Полиция уже возбудила уголовное дело (подробнее)

«Хочу, чтобы этих подонков нашли»: мать героя спецоперации поделилась болью после сожжения вандалами могилы сына

Крымчанин Владимир Цыгоний участвовал в спецоперации с самого ее начала, а 9 февраля 2023 года был награжден Орденом Мужества посмертно (подробнее)

«Был готов прийти на помощь и не имел врагов»: мать героя СВО поделилась воспоминаниями о сыне, чью могилу сожгли вандалы

Отважный молодой человек участвовал в спецоперации с самого ее начала, а 9 февраля 2023 года был награжден Орденом Мужества посмертно (подробнее)