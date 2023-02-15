«Сразу начнем оформление опекунства»: семимесячный малыш из Энергодара, мама которого умерла от рака, скоро обретет новую семью

Маму Артемке заменила его родная тетя Наталья, которая сейчас и оформляет опекунство над мальчиком. Фото: учредитель благотворительного фонда «Добро мира - Волонтеры Крыма Валерия Петрусевич

Вот уже более полугода крымчане следят за трагичной историей малыша из Энергодара. Его тяжелобольная мама приехала из Запорожской области в Симферополь, чтобы спасти сына. Ребенок появился на свет 3 июля с врожденным пороком сердца. Помочь ему могла только сложная операция, которую в то время не могли сделать в новом регионе России - не хватало специалистов.

Мама мальчика - 22-летняя Ирина ради этого без денег и документов отправилась в Крым. К счастью, первая операция прошла успешно, но трудности у этой семьи не закончились. Выяснилось, что женщина долгое время страдала от онкологического заболевания. Вероятно, приехав на полуостров, она решила скрыть этот факт, чтобы не «грузить» своими проблемами волонтеров и врачей - здоровье ребенка было ей гораздо важнее. Ситуация, за которой следил весь Крым, в ноябре 2022 года обернулась самым трагическим образом - молодая мама, у которой диагностировали четвертую стадию рака, умерла, не успев спасти малыша.

Однако за жизнь Артема продолжает бороться его тетя Наталья - родная сестра Ирины, а помогает ей в этом учредитель благотворительного фонда «Добро мира - Волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич.

Мама Артема Ирина не успела дожить до второй операции своего ребенка - она скончалась от рака. Фото: крымский волонтер Юрий Обозенко\VK

ОФОРМЛЯЮТ ДОКУМЕНТЫ НА ОПЕКУНСТВО

После смерти Ирины маму маленькому Артемке заменила ее родная сестра Наталья. У женщины уже есть двое своих детей, поэтому с новой ролью она отлично справляется. Когда онкология у мамы малыша начала прогрессировать, она оформила на сестру доверенность на ребенка. Но срок действия документа подходит к концу. С помощью волонтера Валерии Петрусевич Наталья подала документы на получение российского паспорта. После того, как документ будет готов, семья сможет приступить к оформлению опекунства.

- Мы сразу начнем оформление опекунства уже на российские документы. Иначе нам пришлось бы делать это дважды. Изначально планировалось, что паспорт будет готов в начале февраля, но пока ждем, - рассказала Валерия Петрусевич.

Как подчеркнула учредитель благотворительного фонда «Добро мира - Волонтеры Крыма», нужно оформить документы за полтора месяца, ведь в апреле Артему должны сделать операцию, которая решит его судьбу.

Семье мальчика с трагической судьбой крымский волонтер Валерия Петрусевич помогает с самого начала. Фото предоставлено Валерией Петрусевич

ФИНАЛЬНЫЙ БОЙ

Как «Комсомолке» ранее рассказывала Валерия Петрусевич, до госпитализации Артема предлагали оставить в детском доме в Крыму - чтобы лишний раз не возить ребенка в Запорожскую область. Однако тетя малыша была решительно против расставаться с мальчиком, которому как никогда сейчас необходима забота любящих его людей.

Несмотря на то, что лечением Артема занимаются краснодарские и крымские врачи, переезжать из Энергодара семья малыша не планирует. Ведь как прошлым летом говорила сама Ирина - там их дом.

Вторую операцию Артему сделали в Краснодаре. Там же планируется и, как надеется семья, финальное медицинское вмешательство. Фото предоставлено Валерией Петрусевич

Что касается здоровья маленького Артемки, то на данный момент все, к счастью, в порядке.

- Все отлично, мы назначены на 4 апреля на госпитализацию в Симферополе. По ее итогам Артема отправят в Краснодар, где и проведут операцию. Мы рассчитываем, что она будет финальной. Это операция по сшиванию клапана, который у малыша в сердце. Если все пройдет идеально, то сшитая часть на сердце Артема будет расти вместе с ним, и дополнительных вмешательств больше не потребуется, - отмечает волонтер.

Несомненно, когда малыш подрастет, ему все равно придется регулярно наблюдаться у врачей, но это - мелочи по сравнению с тем, что Артему и его семье уже довелось пережить.

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